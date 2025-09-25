Через атаки рф знеструмлення у двох областях, споживання знижується - Укренерго

$41.410.03
Ексклюзив
10:06 • 86 перегляди
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерелаPhotoVideo
06:48 • 10815 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 29560 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 39422 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 61574 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 50016 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 44543 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41163 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 71203 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23136 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 27566 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 28010 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 26623 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 35621 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 23842 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 12965 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 29560 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 61574 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 71203 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 65635 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олена Сосєдка
Віктор Орбан
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запоріжжя
Вінницька область
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 12480 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 52968 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 111750 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 70397 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 83436 перегляди
Су-34
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian

Через атаки рф знеструмлення у двох областях, споживання знижується - Укренерго

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

Внаслідок нічної атаки ворога на енергетичні об'єкти знеструмлено споживачів у Чернігівській та Миколаївській областях. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.

Через атаки рф знеструмлення у двох областях, споживання знижується - Укренерго

Ворог атакував енергетичні об’єкти в кількох областях, через нічну атаку рф є знеструмлення у двох областях. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, користуватися потужними електроприладами слід з 10:00 до 16:00, повідомили в Укренерго у четвер, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Упродовж минулої доби та сьогодні вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях", - ідеться у повідомленні.

Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Споживання

Споживання електроенергії, як зазначається, "демонструє тенденцію до зниження". Сьогодні на 9:30 воно було на 1,9% нижчим, ніж попереднього дня. Причиною називають встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

24 вересня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00", - наголосили в Укренерго.

У Міненерго при цьому зазначили, що "станом на 25 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

На Кіровоградщині через дронову атаку рф перебої зі світлом25.09.25, 08:48 • 2454 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Миколаївська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго