Через атаки рф знеструмлення у двох областях, споживання знижується - Укренерго
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки ворога на енергетичні об'єкти знеструмлено споживачів у Чернігівській та Миколаївській областях. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, рекомендується використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
Ворог атакував енергетичні об’єкти в кількох областях, через нічну атаку рф є знеструмлення у двох областях. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, користуватися потужними електроприладами слід з 10:00 до 16:00, повідомили в Укренерго у четвер, пише УНН.
Наслідки обстрілів
"Упродовж минулої доби та сьогодні вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях", - ідеться у повідомленні.
Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.
Споживання
Споживання електроенергії, як зазначається, "демонструє тенденцію до зниження". Сьогодні на 9:30 воно було на 1,9% нижчим, ніж попереднього дня. Причиною називають встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
24 вересня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
"Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00", - наголосили в Укренерго.
У Міненерго при цьому зазначили, що "станом на 25 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".
