Из-за атак рф есть обесточивания в двух областях, потребление снижается - Укрэнерго
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага на энергетические объекты обесточены потребители в Черниговской и Николаевской областях. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, рекомендуется использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00.
Враг атаковал энергетические объекты в нескольких областях, из-за ночной атаки рф есть обесточивания в двух областях. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, пользоваться мощными электроприборами следует с 10:00 до 16:00, сообщили в Укрэнерго в четверг, пишет УНН.
Последствия обстрелов
"В течение минувших суток и сегодня ночью и утром враг ударными дронами атаковал энергетические объекты в нескольких регионах. В результате этого - на утро есть обесточенные потребители в Черниговской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.
Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.
Потребление
Потребление электроэнергии, как отмечается, "демонстрирует тенденцию к снижению". Сегодня на 9:30 оно было на 1,9% ниже, чем в предыдущий день. Причиной называют установление ясной погоды в большинстве регионов, кроме части западных и юго-восточных областей. Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
24 сентября суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
"Учитывая погодные условия, сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период с 10:00 до 16:00", - подчеркнули в Укрэнерго.
В Минэнерго при этом отметили, что "по состоянию на 25 сентября система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".
