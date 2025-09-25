$41.380.00
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27746 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42987 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41193 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40326 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37627 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60447 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22802 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51961 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
В Кировоградской области из-за дроновой атаки рф перебои со светом

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Ночью Кировоградская область подверглась дроновой атаке на объект инфраструктуры, что привело к повреждению нескольких жилых домов и частичному отключению электроснабжения в трех населенных пунктах. Пострадавших нет, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

В Кировоградской области из-за дроновой атаки рф перебои со светом

В Кировоградской области российские войска ночью атаковали объект инфраструктуры, есть обесточивание, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью - очередная вражеская дроновая атака. Целили по объекту инфраструктуры. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта

- написал Райкович.

Он подчеркнул, что самое главное - обошлось без пострадавших.

Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий, отметил глава ОВА.

На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Кировоградская область