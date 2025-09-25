В Кировоградской области из-за дроновой атаки рф перебои со светом
Ночью Кировоградская область подверглась дроновой атаке на объект инфраструктуры, что привело к повреждению нескольких жилых домов и частичному отключению электроснабжения в трех населенных пунктах. Пострадавших нет, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
В Кировоградской области российские войска ночью атаковали объект инфраструктуры, есть обесточивание, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью - очередная вражеская дроновая атака. Целили по объекту инфраструктуры. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта
Он подчеркнул, что самое главное - обошлось без пострадавших.
Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий, отметил глава ОВА.
