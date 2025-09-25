$41.380.00
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
На Кіровоградщині через дронову атаку рф перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

Вночі Кіровоградська область зазнала дронової атаки на об'єкт інфраструктури, що призвело до пошкодження кількох житлових будинків та часткового відключення електропостачання у трьох населених пунктах. Постраждалих немає, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

На Кіровоградщині через дронову атаку рф перебої зі світлом

У Кіровоградській області російські війська вночі атакували об'єкт інфраструктури, є знеструмлення, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі - чергова ворожа дронова атака. Цілили по обʼєкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти

- написав Райкович.

Він наголосив, що найголовніше - обійшлося без постраждалих.

Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, зазначив голова ОВА.

На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25.09.25, 08:22 • 25400 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Кіровоградська область