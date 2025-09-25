На Кіровоградщині через дронову атаку рф перебої зі світлом
Київ • УНН
Вночі Кіровоградська область зазнала дронової атаки на об'єкт інфраструктури, що призвело до пошкодження кількох житлових будинків та часткового відключення електропостачання у трьох населених пунктах. Постраждалих немає, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
У Кіровоградській області російські війська вночі атакували об'єкт інфраструктури, є знеструмлення, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі - чергова ворожа дронова атака. Цілили по обʼєкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти
Він наголосив, що найголовніше - обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, зазначив голова ОВА.
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25.09.25, 08:22 • 25400 переглядiв