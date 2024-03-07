Частину Чорнобильського заповідника передадуть ДПСУ для будівництва ліній оборони
Київ • УНН
Частина Чорнобильського заповідника вздовж кордону буде передана військовим частинам Державної прикордонної служби для формування ліній оборони.
Частина територій Чорнобильського заповідника вздовж лінії кордону, передадуть військовим частинам ДПСУ для формування ліній оборони. Про це повідомляє пресслужба МВС, пише УНН.
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Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тисячі гектарів, з яких понад 2 тисячі – це землі природно-заповідного фонду, включаючи Чорнобильський заповідник
Відповідні зміни до Земельного кодексу України були внесені в лютому 2023 року. Згідно з ними, землі природно-заповідного фонду вздовж держкордону в прикордонній смузі виводяться з природозаповідного фонду та передаються військовим частинам ДПСУ.
Надалі прикордонники здійснюватимуть будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій
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У міністерстві також розповіли, що Адміністрація Держприкордонслужби і Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління підписали "Меморандум про співпрацю" задля отримання картографічних матеріалів проходження та розташування заповідників, інформації про розміри, відомостей про власників та користувачів природніх ресурсів.
Одним з результатів співпраці є підготовлений проєкт Указу Президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.
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