Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны

Часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы, передадут военным частям ГПСУ для формирования линий обороны. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что общая потребность землеотвода вдоль границы составляет более 23 тысяч гектаров, из которых более 2 тысяч - это земли природно-заповедного фонда, включая Чернобыльский заповедник

Соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины были внесены в феврале 2023 года. Согласно им, земли природно-заповедного фонда вдоль госграницы в пограничной полосе выводятся из природозаповедного фонда и передаются воинским частям ГПСУ.

В дальнейшем пограничники будут осуществлять строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций - резюмировали в МВД.

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Дополнение

В министерстве также рассказали, что Администрация Госпогранслужбы и Государственная экологическая академия последипломного образования и управления подписали "Меморандум о сотрудничестве" для получения картографических материалов прохождения и расположения заповедников, информации о размерах, сведений о владельцах и пользователях природных ресурсов.

Одним из результатов сотрудничества является подготовленный проект Указа Президента Украины по изменению границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти.

Напомним

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