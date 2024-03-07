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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны

Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:42  •  3244 просмотра

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Часть Чернобыльского заповедника вдоль границы будет передана воинским частям Государственной пограничной службы для формирования линий обороны.

Часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы, передадут военным частям ГПСУ для формирования линий обороны. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что общая потребность землеотвода вдоль границы составляет более 23 тысяч гектаров, из которых более 2 тысяч - это земли природно-заповедного фонда, включая Чернобыльский заповедник

Соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины были внесены в феврале 2023 года. Согласно им, земли природно-заповедного фонда вдоль госграницы в пограничной полосе выводятся из природозаповедного фонда и передаются воинским частям ГПСУ.

В дальнейшем пограничники будут осуществлять строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций

- резюмировали в МВД.

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Дополнение 

В министерстве также рассказали, что Администрация Госпогранслужбы и Государственная экологическая академия последипломного образования и управления подписали "Меморандум о сотрудничестве" для получения картографических материалов прохождения и расположения заповедников, информации о размерах, сведений о владельцах и пользователях природных ресурсов. 

Одним из результатов сотрудничества является подготовленный проект Указа Президента Украины по изменению границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что сообщения о вырубке лесов в Беларуси для наступления России на Киев это российские фейки, созданные чтобы усилить панику среди населения. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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