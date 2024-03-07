Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны
Киев • УНН
Часть Чернобыльского заповедника вдоль границы будет передана воинским частям Государственной пограничной службы для формирования линий обороны.
Часть территорий Чернобыльского заповедника вдоль линии границы, передадут военным частям ГПСУ для формирования линий обороны. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что общая потребность землеотвода вдоль границы составляет более 23 тысяч гектаров, из которых более 2 тысяч - это земли природно-заповедного фонда, включая Чернобыльский заповедник
Соответствующие изменения в Земельный кодекс Украины были внесены в феврале 2023 года. Согласно им, земли природно-заповедного фонда вдоль госграницы в пограничной полосе выводятся из природозаповедного фонда и передаются воинским частям ГПСУ.
В дальнейшем пограничники будут осуществлять строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций
Силы обороны оборудовали уже более 2 тысяч опорных пунктов: Минобороны показали, как продолжается строительство оборонительных рубежей23 февраля 2024, 14:14 • 15969 просмотров
Дополнение
В министерстве также рассказали, что Администрация Госпогранслужбы и Государственная экологическая академия последипломного образования и управления подписали "Меморандум о сотрудничестве" для получения картографических материалов прохождения и расположения заповедников, информации о размерах, сведений о владельцах и пользователях природных ресурсов.
Одним из результатов сотрудничества является подготовленный проект Указа Президента Украины по изменению границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что сообщения о вырубке лесов в Беларуси для наступления России на Киев это российские фейки, созданные чтобы усилить панику среди населения.
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"
Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал
В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы
Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук
москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"
Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика
Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье
"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ
Популярные
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне
Публикации
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Часть Чернобыльского заповедника передадут ГПСУ для строительства линий обороны
Часть Чернобыльского заповедника вдоль границы будет передана воинским частям Государственной пограничной службы для формирования линий обороны.
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"
Украина имеет четкий план действий и первые результаты по доступу к замороженным российским активам на сумму около 300 миллиардов евро, чтобы профинансировать расходы на восстановление.
Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал
путина преследуют за военные преступления, и он предстанет перед военным трибуналом, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Японии обеспокоены, что Китай и россия значительно укрепили свои военные связи за последние годы
Япония серьезно обеспокоена более тесным военным сотрудничеством между Китаем и россией в свете собственной безопасности и безопасности региона.
Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук
Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.
москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"
россия вызвала главу дипломатической миссии США в Москве и предупредила о вероятном вмешательстве США во внутренние дела россии через образовательные и культурные организации, угрожая выслать причастных сотрудников и прекратить такие действия.
Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика
В Волчанске чрезвычайники спасли кота, хозяйка которого погибла, когда в ее дом попала управляемая авиабомба рф.
Враг обстрелял кассетными боеприпасами поселок на Запорожье: есть раненый
Один человек получил ранения, когда враг обстрелял кассетными боеприпасами село Беленькое в Запорожской области.
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье
Благотворители устроили семьям ветеранов и погибших воинов поездку на Закарпатье.
"россияне продуцируют свои беспилотники, но это их не спасет" - СБУ
Представитель СБУ заявил, что попытки россии создать собственные морские беспилотники не спасут ее, а лишь увеличат количество законных целей для Украины в Черном море.