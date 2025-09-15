$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 13184 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14022 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 16917 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24718 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 49091 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69231 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103817 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86124 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84306 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46841 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Частина Запорізького району досі без світла після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Через нічний обстріл російськими військами частина Запорізького району, включаючи Балабине та Кушугум, залишилася без електропостачання, що торкнулося майже 4900 абонентів. Енергетики працюють над відновленням, плануючи завершити роботи до кінця дня.

Частина Запорізького району досі без світла після нічної атаки рф

Частина Запорізького району залишилася без світла через нічну атаку російських військ, повідомив оновлені дані голова Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.

Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу без електропостачання. Балабино знеструмлене повністю, Кушугум - частково - разом без світла залишаються майже 4900 абонентів

- написав Федоров.

Голова ОВА вказав: енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. "Роботи мають бути завершені до кінця дня", - зазначив він.

Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки15.09.25, 03:48 • 13710 переглядiв

Доповнення

За даними Федорова, минулої доби у Запорізькій області внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє - отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Запорізька область
Іван Федоров