Частина Запорізького району досі без світла після нічної атаки рф
Київ • УНН
Через нічний обстріл російськими військами частина Запорізького району, включаючи Балабине та Кушугум, залишилася без електропостачання, що торкнулося майже 4900 абонентів. Енергетики працюють над відновленням, плануючи завершити роботи до кінця дня.
Частина Запорізького району залишилася без світла через нічну атаку російських військ, повідомив оновлені дані голова Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.
Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу без електропостачання. Балабино знеструмлене повністю, Кушугум - частково - разом без світла залишаються майже 4900 абонентів
Голова ОВА вказав: енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. "Роботи мають бути завершені до кінця дня", - зазначив він.
Доповнення
За даними Федорова, минулої доби у Запорізькій області внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє - отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.