Часть Запорожского района до сих пор без света после ночной атаки РФ
Киев • УНН
Из-за ночного обстрела российскими войсками часть Запорожского района, включая Балабино и Кушугум, осталась без электроснабжения, что затронуло почти 4900 абонентов. Энергетики работают над восстановлением, планируя завершить работы до конца дня.
Часть Запорожского района осталась без света из-за ночной атаки российских войск, сообщил обновленные данные глава Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Часть Запорожского района в результате ночного вражеского обстрела без электроснабжения. Балабино обесточено полностью, Кушугум - частично - вместе без света остаются почти 4900 абонентов
Глава ОВА указал: энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения общины. "Работы должны быть завершены до конца дня", - отметил он.
Дополнение
По данным Федорова, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате вражеских атак на Пологовский район один человек погиб, еще двое - получили ранения. Всего в течение суток оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 3 сообщения о повреждениях частных домов и хозяйственных построек.