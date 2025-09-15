Часть Запорожского района до сих пор без света после ночной атаки РФ

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 12205 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 12983 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16198 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24013 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 48370 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 68964 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103563 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85945 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84157 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46744 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 12734 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13225 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути02:27 • 6938 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 10512 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 11785 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 12199 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 14814 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93253 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65492 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 61834 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Польша
Румыния
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 256 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 1970 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 20973 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27729 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76686 просмотра
Актуальное
Старлинк
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250

Часть Запорожского района до сих пор без света после ночной атаки РФ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Из-за ночного обстрела российскими войсками часть Запорожского района, включая Балабино и Кушугум, осталась без электроснабжения, что затронуло почти 4900 абонентов. Энергетики работают над восстановлением, планируя завершить работы до конца дня.

Часть Запорожского района до сих пор без света после ночной атаки РФ

Часть Запорожского района осталась без света из-за ночной атаки российских войск, сообщил обновленные данные глава Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Часть Запорожского района в результате ночного вражеского обстрела без электроснабжения. Балабино обесточено полностью, Кушугум - частично - вместе без света остаются почти 4900 абонентов

- написал Федоров.

Глава ОВА указал: энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения общины. "Работы должны быть завершены до конца дня", - отметил он.

Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома15.09.25, 03:48 • 13245 просмотров

Дополнение

По данным Федорова, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате вражеских атак на Пологовский район один человек погиб, еще двое - получили ранения. Всего в течение суток оккупанты нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 3 сообщения о повреждениях частных домов и хозяйственных построек.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Запорожская область
Иван Федоров