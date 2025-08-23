Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки
Київ • УНН
На Полтавщині 26 населених пунктів залишилися без електропостачання через буревій. Понад 10 тисяч абонентів постраждали, а в Пирятинській громаді пошкоджено близько 100 покрівель.
Через буревій, який пронісся напередодні Полтавщиною, сталося аварійне відключення від електропостачання в 26 населених пунктах. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує УНН.
Деталі
За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах.
Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання
Він додав, що у Пирятинській ТГ сталося часткове пошкодження покрівель близько 100 будинків громадян та падіння дерев.
