Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома
Киев • УНН
На Полтавщине 26 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за урагана. Более 10 тысяч абонентов пострадали, а в Пирятинской общине повреждено около 100 кровель.
Из-за урагана, который пронесся накануне по Полтавщине, произошло аварийное отключение электроснабжения в 26 населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует УНН.
Детали
По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 938 юридических и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской общинах.
Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения
Он добавил, что в Пирятинской ТГ произошло частичное повреждение кровель около 100 домов граждан и падение деревьев.
Напомним
В июле в Киеве в результате урагана и грозы было повалено более 30 деревьев. Медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку, пострадавших от непогоды.
Бури в Черниговской области уничтожили сотни гектаров леса: лесоводы подсчитывают убытки20.08.25, 17:23 • 4389 просмотров