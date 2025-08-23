$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 14532 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 15857 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 13598 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 15487 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 16900 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11889 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19515 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19391 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13294 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14177 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Полтавщине 26 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за урагана. Более 10 тысяч абонентов пострадали, а в Пирятинской общине повреждено около 100 кровель.

Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома

Из-за урагана, который пронесся накануне по Полтавщине, произошло аварийное отключение электроснабжения в 26 населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует УНН.

Детали

По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 938 юридических и 9211 бытовых абонентов в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской, Чутовской общинах.

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения

- рассказал Когут.

Он добавил, что в Пирятинской ТГ произошло частичное повреждение кровель около 100 домов граждан и падение деревьев.

Напомним

В июле в Киеве в результате урагана и грозы было повалено более 30 деревьев. Медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку, пострадавших от непогоды.

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Полтавская область
Полтава