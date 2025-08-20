Бури в Черниговской области уничтожили сотни гектаров леса: лесоводы подсчитывают убытки

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 16074 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16675 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 30598 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 116056 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 45514 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44517 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43524 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173150 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 145659 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127557 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
36%
745мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 11130 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 12740 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 33584 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 23616 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 22427 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 10540 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 16074 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 30599 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 116057 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173150 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Владислав Косиняк-Камыш
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Святошинский район
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 5690 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 4760 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 6980 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 22602 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 33757 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

Бури в Черниговской области уничтожили сотни гектаров леса: лесоводы подсчитывают убытки

Киев • УНН

 • 60 просмотра

За восемь месяцев 2025 года стихия уничтожила более 660 га лесов Черниговщины, повреждено более 32 тыс. кубометров древесины. Лесоводы приступили к ликвидации последствий для предотвращения распространения вредителей.

Бури в Черниговской области уничтожили сотни гектаров леса: лесоводы подсчитывают убытки

За первые восемь месяцев 2025 года стихийные явления в северных лесах Черниговской области уничтожили более 660 га лесных насаждений, а объем поврежденной древесины уже превысил 32 тысячи кубометров. Лесники активно работают над восстановлением лесов и предотвращением распространения вредителей. Об этом сообщает Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства, пишет УНН.

Детали

С начала 2025 года север Черниговской области страдал от ураганов и сильных ветров, что привело к масштабным повреждениям лесных массивов. Больше всего пострадало Корюковское надлесничество филиала "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины", где ветровалы охватили площадь более 350 га.

В Новгород-Северском надлесничестве после обследования уже утверждены санитарно-оздоровительные мероприятия на 70,7 га бурелома, с запасом древесины около 3 тыс. кубических метров.

Ситуация в РКЛП "Корюковкалес" также критическая: бурелом прошел на 242 га. Для восстановления леса утверждены выборочные санитарные рубки на 171,1 га и сплошные рубки на 2,3 га, тогда как 68,4 га леса нуждаются в дополнительном обследовании. Ориентировочный запас древесины для заготовки в рамках ликвидации последствий урагана составляет 12,1 тыс. кубических метров.

В целом стихийными явлениями в регионе повреждено не менее 664,1 га леса с суммарным объемом древесины около 32,7 тыс. кубических метров. Лесники уже начали комплекс работ по ликвидации последствий ураганов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней и вредителей, а также сохранить лесные ресурсы области

- написали лесники на своем сайте.

В Черкасской области поймали начальника "Лесов Украины" на взятках за древесину: вымогал деньги у подчиненных20.08.25, 16:28 • 956 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Черкасская область
Черниговская область
Люблин