Бури в Черниговской области уничтожили сотни гектаров леса: лесоводы подсчитывают убытки

За первые восемь месяцев 2025 года стихийные явления в северных лесах Черниговской области уничтожили более 660 га лесных насаждений, а объем поврежденной древесины уже превысил 32 тысячи кубометров. Лесники активно работают над восстановлением лесов и предотвращением распространения вредителей. Об этом сообщает Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства, пишет УНН.

С начала 2025 года север Черниговской области страдал от ураганов и сильных ветров, что привело к масштабным повреждениям лесных массивов. Больше всего пострадало Корюковское надлесничество филиала "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины", где ветровалы охватили площадь более 350 га.

В Новгород-Северском надлесничестве после обследования уже утверждены санитарно-оздоровительные мероприятия на 70,7 га бурелома, с запасом древесины около 3 тыс. кубических метров.

Ситуация в РКЛП "Корюковкалес" также критическая: бурелом прошел на 242 га. Для восстановления леса утверждены выборочные санитарные рубки на 171,1 га и сплошные рубки на 2,3 га, тогда как 68,4 га леса нуждаются в дополнительном обследовании. Ориентировочный запас древесины для заготовки в рамках ликвидации последствий урагана составляет 12,1 тыс. кубических метров.

В целом стихийными явлениями в регионе повреждено не менее 664,1 га леса с суммарным объемом древесины около 32,7 тыс. кубических метров. Лесники уже начали комплекс работ по ликвидации последствий ураганов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезней и вредителей, а также сохранить лесные ресурсы области