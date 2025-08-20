Буревії на Чернігівщині зруйнували сотні гектарів лісу: лісівники рахують збитки

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18825 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19286 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34212 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126159 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48896 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47042 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45765 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177984 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148357 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129686 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 12215 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18826 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34214 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126163 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 177989 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 7950 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6864 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 8930 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"09:18 • 26016 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37336 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Буревії на Чернігівщині зруйнували сотні гектарів лісу: лісівники рахують збитки

Київ • УНН

 • 662 перегляди

За вісім місяців 2025 року стихія зруйнувала понад 660 га лісів Чернігівщини, пошкоджено понад 32 тис. кубометрів деревини. Лісівники розпочали ліквідацію наслідків для запобігання поширенню шкідників.

Буревії на Чернігівщині зруйнували сотні гектарів лісу: лісівники рахують збитки

За перші вісім місяців 2025 року стихійні явища в північних лісах Чернігівської області зруйнували понад 660 га лісових насаджень, а обсяг пошкодженої деревини вже перевищив 32 тисячі кубометрів. Лісівники активно працюють над відновленням лісів та запобіганням поширенню шкідників. Про це повідомляє Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, пише УНН.

Деталі

З початку 2025 року північ Чернігівської області потерпала від буревіїв та сильних вітрів, що призвело до масштабних пошкоджень лісових масивів. Найбільше постраждало Корюківське надлісництво філії "Північний лісовий офіс" ДП "Ліси України", де вітровали охопили площу понад 350 га.

У Новгород-Сіверському надлісництві після обстеження вже затверджено санітарно-оздоровчі заходи на 70,7 га бурелому, із запасом деревини близько 3 тис. метрів кубічних.

Ситуація у РКЛП "Корюківкаліс" також критична: бурелом пройшов на 242 га. Для відновлення лісу затверджено вибіркові санітарні рубки на 171,1 га та суцільні рубки на 2,3 га, тоді як 68,4 га лісу потребують додаткового обстеження. Орієнтовний запас деревини для заготівлі в рамках ліквідації наслідків буревію складає 12,1 тис. метрів кубічних.

Загалом стихійними явищами у регіоні пошкоджено щонайменше 664,1 га лісу із сумарним обсягом деревини близько 32,7 тис. метрів кубічних. Лісівники вже розпочали комплекс робіт із ліквідації наслідків буревіїв, щоб запобігти подальшому поширенню хвороб та шкідників, а також зберегти лісові ресурси області

- написали лісівники на своєму сайті.

На Черкащині спіймали начальника "Лісів України" на хабарях за деревину: вимагав гроші з підлеглих20.08.25, 16:28 • 1084 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Черкаська область
Чернігівська область
Люблін