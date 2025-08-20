Буревії на Чернігівщині зруйнували сотні гектарів лісу: лісівники рахують збитки

За перші вісім місяців 2025 року стихійні явища в північних лісах Чернігівської області зруйнували понад 660 га лісових насаджень, а обсяг пошкодженої деревини вже перевищив 32 тисячі кубометрів. Лісівники активно працюють над відновленням лісів та запобіганням поширенню шкідників. Про це повідомляє Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, пише УНН.

З початку 2025 року північ Чернігівської області потерпала від буревіїв та сильних вітрів, що призвело до масштабних пошкоджень лісових масивів. Найбільше постраждало Корюківське надлісництво філії "Північний лісовий офіс" ДП "Ліси України", де вітровали охопили площу понад 350 га.

У Новгород-Сіверському надлісництві після обстеження вже затверджено санітарно-оздоровчі заходи на 70,7 га бурелому, із запасом деревини близько 3 тис. метрів кубічних.

Ситуація у РКЛП "Корюківкаліс" також критична: бурелом пройшов на 242 га. Для відновлення лісу затверджено вибіркові санітарні рубки на 171,1 га та суцільні рубки на 2,3 га, тоді як 68,4 га лісу потребують додаткового обстеження. Орієнтовний запас деревини для заготівлі в рамках ліквідації наслідків буревію складає 12,1 тис. метрів кубічних.

Загалом стихійними явищами у регіоні пошкоджено щонайменше 664,1 га лісу із сумарним обсягом деревини близько 32,7 тис. метрів кубічних. Лісівники вже розпочали комплекс робіт із ліквідації наслідків буревіїв, щоб запобігти подальшому поширенню хвороб та шкідників, а також зберегти лісові ресурси області