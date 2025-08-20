На Черкащині спіймали начальника "Лісів України" на хабарях за деревину: вимагав гроші з підлеглих

Викрито посадовця Черкаського надлісництва ДП "Ліси України", який вимагав щомісячні хабарі з лісничих за заготовлену деревину. Під час передачі частини хабаря у межах схеми на 70 тисяч гривень його затримали "на гарячому". Про це повідомив Офіс Головного прокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Черкаського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди

Слідство встановило, що у травні 2025 року керівник надлісництва зобов’язав підлеглих лісничих щомісяця передавати йому хабарі. Сума мала залежати від обсягів заготовленої деревини, яку кожен розраховував самостійно. Отримані гроші посадовець забирав собі та передавав іншим учасникам корупційної схеми.

Протягом липня – серпня 2025 року правоохоронці задокументували отримання ним неправомірної вигоди на загальну суму 70 тис. грн. Під час чергової передачі частини грошових коштів зі схеми посадовця затримано "на гарячому