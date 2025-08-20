На Черкащині спіймали начальника "Лісів України" на хабарях за деревину: вимагав гроші з підлеглих

$41.360.10
Ексклюзив
11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці 20 серпня, 07:31
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico 20 серпня, 07:40
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу 20 серпня, 08:11
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія" 09:18
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18957 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34377 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126578 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178204 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26164 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37485 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

На Черкащині спіймали начальника "Лісів України" на хабарях за деревину: вимагав гроші з підлеглих

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

На Черкащині затримали начальника надлісництва ДП "Ліси України" за вимагання хабарів. Посадовець отримував гроші від підлеглих лісничих за заготовлену деревину.

На Черкащині спіймали начальника "Лісів України" на хабарях за деревину: вимагав гроші з підлеглих

Викрито посадовця Черкаського надлісництва ДП "Ліси України", який вимагав щомісячні хабарі з лісничих за заготовлену деревину. Під час передачі частини хабаря у межах схеми на 70 тисяч гривень його затримали "на гарячому". Про це повідомив Офіс Головного прокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Черкаського надлісництва філії "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди

- ідеться у дописі.

Слідство встановило, що у травні 2025 року керівник надлісництва зобов’язав підлеглих лісничих щомісяця передавати йому хабарі. Сума мала залежати від обсягів заготовленої деревини, яку кожен розраховував самостійно. Отримані гроші посадовець забирав собі та передавав іншим учасникам корупційної схеми.

Протягом липня – серпня 2025 року правоохоронці задокументували отримання ним неправомірної вигоди на загальну суму 70 тис. грн. Під час чергової передачі частини грошових коштів зі схеми посадовця затримано "на гарячому

- додали правоохоронці.

Наразі проведено обшуки за місцем його проживання, роботи, в авто, а також у помешканнях інших причетних осіб. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно.

Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко 19.08.25, 19:51

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Миколаївська область
Черкаська область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Запоріжжя