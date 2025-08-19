$41.260.08
48.17
ukenru
12:26 • 20063 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 35857 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 34784 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 35404 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 27102 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 23261 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 91588 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 70907 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 84945 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103121 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Миколаївська та Запорізька області виявили 29 підозр у розтраті коштів, заволодінні майном та інших злочинах. Загальні збитки бюджетам двох областей склали майже 375 мільйонів гривень.

Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко

У Миколаївській та Запорізькій областях зафіксували 29 випадків підозри у розтраті бюджетних коштів, привласненні майна та інших правопорушеннях. Загальні збитки для обласних бюджетів сягнули майже 375 мільйонів гривень.  Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Розтрата на закупівлях, заволодіння коштами громад, неправомірна вигода, службова недбалість і незаконний видобуток корисних копалин. Загальні збитки бюджетам двох областей – 374,9 млн грн. 

- йдеться у повідомленні.

Миколаївська область – 20 підозр

Серед фігурантів:

• Баштанківський міський голова - розтрата коштів громади та сприяння у заволодінні ними при закупівлі одягу для військових;

• директор ПрАТ "УМР "Гідроенергобуд" – незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту;

• троє посадовців Держпродспоживслужби – двоє за хабарі, один за службову недбалість;

• директор ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" та керівник підрядної компанії – розтрата коштів, виділених на укріплення і захист енергетичного об’єкта;

• інші чиновники причетні до зловживань на будівництві мосту, закупівлях електрообладнання та генераторів за завищеними цінами, незаконного преміювання.

Запорізька область – 9 підозр

Серед них:

• Новоолександрівський сільський голова – розтрата коштів на закупівлі кондиціонерів;

• голова Комишуваської селищної ради – зловживання під час укладання договору на постачання електроенергії;

• колишній та нинішній посадовці Департаменту освіти і науки Запорізької міськради — службова недбалість під час ремонту шкільних укриттів та розтрата мільйонів на закупівлі систем безперебійного живлення;

• керівник підрядної організації – заволодіння коштами громади.

Працюємо далі

- резюмував Кравченко.

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Освіта
Миколаївська область
Запорізька область
Запоріжжя