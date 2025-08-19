Розтрата на закупівлях, службова недбалість і заволодіння коштами громад: посадовці Миколаївщини та Запоріжжя завдали збитків на 375 млн грн - Кравченко
Київ • УНН
Миколаївська та Запорізька області виявили 29 підозр у розтраті коштів, заволодінні майном та інших злочинах. Загальні збитки бюджетам двох областей склали майже 375 мільйонів гривень.
Розтрата на закупівлях, заволодіння коштами громад, неправомірна вигода, службова недбалість і незаконний видобуток корисних копалин. Загальні збитки бюджетам двох областей – 374,9 млн грн.
Миколаївська область – 20 підозр
Серед фігурантів:
• Баштанківський міський голова - розтрата коштів громади та сприяння у заволодінні ними при закупівлі одягу для військових;
• директор ПрАТ "УМР "Гідроенергобуд" – незаконний видобуток понад 116 тисяч кубометрів граніту;
• троє посадовців Держпродспоживслужби – двоє за хабарі, один за службову недбалість;
• директор ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" та керівник підрядної компанії – розтрата коштів, виділених на укріплення і захист енергетичного об’єкта;
• інші чиновники причетні до зловживань на будівництві мосту, закупівлях електрообладнання та генераторів за завищеними цінами, незаконного преміювання.
Запорізька область – 9 підозр
Серед них:
• Новоолександрівський сільський голова – розтрата коштів на закупівлі кондиціонерів;
• голова Комишуваської селищної ради – зловживання під час укладання договору на постачання електроенергії;
• колишній та нинішній посадовці Департаменту освіти і науки Запорізької міськради — службова недбалість під час ремонту шкільних укриттів та розтрата мільйонів на закупівлі систем безперебійного живлення;
• керівник підрядної організації – заволодіння коштами громади.
Працюємо далі
