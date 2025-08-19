$41.260.08
Растрата на закупках, служебная халатность и завладение средствами общин: должностные лица Николаевщины и Запорожья нанесли ущерб на 375 млн грн - Кравченко

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Николаевская и Запорожская области выявили 29 подозрений в растрате средств, завладении имуществом и других преступлениях. Общий ущерб бюджетам двух областей составил почти 375 миллионов гривен.

Растрата на закупках, служебная халатность и завладение средствами общин: должностные лица Николаевщины и Запорожья нанесли ущерб на 375 млн грн - Кравченко

В Николаевской и Запорожской областях зафиксировано 29 случаев подозрения в растрате бюджетных средств, присвоении имущества и других правонарушениях. Общие убытки для областных бюджетов достигли почти 375 миллионов гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Растрата на закупках, завладение средствами общин, неправомерная выгода, служебная халатность и незаконная добыча полезных ископаемых. Общие убытки бюджетам двух областей – 374,9 млн грн.

- говорится в сообщении.

Николаевская область – 20 подозрений

Среди фигурантов:

• Баштанковский городской голова - растрата средств общины и содействие в завладении ими при закупке одежды для военных;

• директор ЧАО "УМР "Гидроэнергострой" – незаконная добыча более 116 тысяч кубометров гранита;

• трое должностных лиц Госпродпотребслужбы – двое за взятки, один за служебную халатность;

• директор ГП "Агентство местных дорог Николаевской области" и руководитель подрядной компании – растрата средств, выделенных на укрепление и защиту энергетического объекта;

• другие чиновники причастны к злоупотреблениям на строительстве моста, закупках электрооборудования и генераторов по завышенным ценам, незаконному премированию.

Запорожская область – 9 подозрений

Среди них:

• Новоалександровский сельский голова – растрата средств на закупке кондиционеров;

• председатель Камышевахского поселкового совета – злоупотребления при заключении договора на поставку электроэнергии;

• бывший и нынешний должностные лица Департамента образования и науки Запорожского горсовета — служебная халатность при ремонте школьных укрытий и растрата миллионов на закупках систем бесперебойного питания;

• руководитель подрядной организации – завладение средствами общины.

Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко18.08.25, 17:48 • 2324 просмотра

Ольга Розгон

