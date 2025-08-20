В Черкасской области поймали начальника "Лесов Украины" на взятках за древесину: вымогал деньги у подчиненных
Киев • УНН
В Черкасской области задержали начальника надлесничества ГП «Леса Украины» за вымогательство взяток. Чиновник получал деньги от подчиненных лесничих за заготовленную древесину.
Разоблачен чиновник Черкасского надлесничества ГП "Леса Украины", который требовал ежемесячные взятки с лесничих за заготовленную древесину. Во время передачи части взятки в рамках схемы на 70 тысяч гривен его задержали "на горячем". Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении начальнику Черкасского надлесничества филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" в вымогательстве и получении неправомерной выгоды
Следствие установило, что в мае 2025 года руководитель надлесничества обязал подчиненных лесничих ежемесячно передавать ему взятки. Сумма должна была зависеть от объемов заготовленной древесины, которую каждый рассчитывал самостоятельно. Полученные деньги чиновник забирал себе и передавал другим участникам коррупционной схемы.
В течение июля – августа 2025 года правоохранители задокументировали получение им неправомерной выгоды на общую сумму 70 тыс. грн. Во время очередной передачи части денежных средств из схемы чиновник задержан "на горячем
В настоящее время проведены обыски по месту его жительства, работы, в авто, а также в помещениях других причастных лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложении ареста на имущество.
Растрата на закупках, служебная халатность и завладение средствами общин: должностные лица Николаевщины и Запорожья нанесли ущерб на 375 млн грн - Кравченко19.08.25, 19:51 • 3662 просмотра