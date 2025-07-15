Була приречена на провал: FT з'ясував, чому Маск і Яккаріно не порозумілись і медіаменеджерка звільнилася

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Ексклюзив
07:14 • 10360 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
06:35 • 30227 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 48303 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 72355 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 63554 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 49214 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 40250 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 73321 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 66467 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 24602 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
46%
747мм
Популярнi новини
У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці14 липня, 23:16 • 23061 перегляди
Готуються до війни: Нідерланди перетворять старі потяги на мобільні шпиталі для військових14 липня, 23:51 • 19013 перегляди
Супутникові знімки показали будівництво рф п’яти секретних ядерних баз15 липня, 00:44 • 25977 перегляди
росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW15 липня, 02:12 • 29727 перегляди
У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф15 липня, 02:31 • 28713 перегляди
Публікації
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 06:35 • 30227 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 57753 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 73321 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 66467 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 87038 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 53543 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 57763 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 53750 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 139238 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 101168 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Була приречена на провал: FT з'ясував, чому Маск і Яккаріно не порозумілись і медіаменеджерка звільнилася

Київ • УНН

 • 3314 перегляди

Лінда Яккаріно, генеральна директорка X Corp., оголосила про свою відставку після двох років роботи. Financial Times повідомляє, що причиною стали розбіжності з Ілоном Маском, чий прямий стиль конфліктував з її вишуканістю, незважаючи на успішне розширення рекламного бізнесу X.

Була приречена на провал: FT з'ясував, чому Маск і Яккаріно не порозумілись і медіаменеджерка звільнилася

Лінда Яккаріно успішно розширила рекламний бізнес X. Але прямий стиль технологічного мільярдера конфліктував з "вишуканістю" його заступниці. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

У середу головна виконавча директорка X Corp. Яккаріно оголосила, що йде у відставку з посади генерального директора після двох років роботи, зазначивши, що X "вступає в нову главу" з об'єднанням з xAI. Як пише FT, засновник Х, SpaceX і Tesla та американська медіаменеджерка "не змогли знайти ритм", не змогли порозумітись і у цьому є доля тиску, який створював Маск по відношенню до Яккаріно.

Інсайдери галузі кажуть, що Яккаріно багато в чому була "налаштована на провал", пише виданння. 

Їй було доручено повернути рекламні долари на платформу, чий політично поляризований власник сказав брендам, які не співпрацюють з ним, "піти до біса".

- зазначає Financial Times.

Але грубий стиль мільярдера конфліктував з вишуканістю його заступниці.

Шеріл [Сендберг] знайшла спільну мову з Марком [Цукербергом]. Лінда не могла знайти ритм з Ілоном

- сказав один із співрозмовників видання.

Він мав на увазі колишню операційну директорку Meta та її генерального директора відповідно. 

Маск закликає Трампа оприлюднити файли Епштейна13.07.25, 14:20 • 11140 переглядiв

У матеріалі британської щоденної газети стверджується, що Яккаріно успішно розширила рекламний бізнес X.

Але як тільки група штучного інтелекту Маска xAI придбала X за 45 мільярдів доларів у березні, "їй довелося замислитися, чому вона тут

- пояснив Браян Візер з Madison & Wall, консалтингової компанії з реклами.

Яккаріно не мала такого контролю, яким користується більшість генеральних директорів. На це впливав "цілодобовий" підхід Маска до керівництва X.

Тим не менш, слід зазначити, що протягом останніх шести місяців Маск був відволіканий своєю роботою з адміністрацією Дональда Трампа. Ця співпраця нещодавно завершилася сваркою з президентом США.

Польща хоче, щоб ЄС оштрафував xAI Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків09.07.25, 15:48 • 1578 переглядiв

Мільярдер-підприємець повернувся до свого бізнесу останніми тижнями і  почав приймати односторонні рішення в X.

Нові кроки Маска вражали як головну виконавчу директорку Х так і команду співробітників.

Ілон керує всіма правилами. Вона намагалася осідлати тигра, але її збили з пантелику

– сказав один керівник рекламного відділу, який знає Яккаріно та Маска,

Нагадаємо

УНН передавав, що генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва, подякувавши Ілону Маску за довіру. Вона наголосила на трансформації платформи в "цифрову міську площу для всіх голосів" та зазначила, що "найкраще ще попереду" з компанією xAI.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Tesla
Марк Цукерберг
SpaceX
Financial Times
Дональд Трамп
Ілон Маск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9