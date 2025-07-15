Була приречена на провал: FT з'ясував, чому Маск і Яккаріно не порозумілись і медіаменеджерка звільнилася

Лінда Яккаріно успішно розширила рекламний бізнес X. Але прямий стиль технологічного мільярдера конфліктував з "вишуканістю" його заступниці. Про це пише Financial Times, передає УНН.

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У середу головна виконавча директорка X Corp. Яккаріно оголосила, що йде у відставку з посади генерального директора після двох років роботи, зазначивши, що X "вступає в нову главу" з об'єднанням з xAI. Як пише FT, засновник Х, SpaceX і Tesla та американська медіаменеджерка "не змогли знайти ритм", не змогли порозумітись і у цьому є доля тиску, який створював Маск по відношенню до Яккаріно.

Інсайдери галузі кажуть, що Яккаріно багато в чому була "налаштована на провал", пише виданння.

Їй було доручено повернути рекламні долари на платформу, чий політично поляризований власник сказав брендам, які не співпрацюють з ним, "піти до біса". - зазначає Financial Times.

Але грубий стиль мільярдера конфліктував з вишуканістю його заступниці.

Шеріл [Сендберг] знайшла спільну мову з Марком [Цукербергом]. Лінда не могла знайти ритм з Ілоном - сказав один із співрозмовників видання.

Він мав на увазі колишню операційну директорку Meta та її генерального директора відповідно.

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У матеріалі британської щоденної газети стверджується, що Яккаріно успішно розширила рекламний бізнес X.

Але як тільки група штучного інтелекту Маска xAI придбала X за 45 мільярдів доларів у березні, "їй довелося замислитися, чому вона тут - пояснив Браян Візер з Madison & Wall, консалтингової компанії з реклами.

Яккаріно не мала такого контролю, яким користується більшість генеральних директорів. На це впливав "цілодобовий" підхід Маска до керівництва X.

Тим не менш, слід зазначити, що протягом останніх шести місяців Маск був відволіканий своєю роботою з адміністрацією Дональда Трампа. Ця співпраця нещодавно завершилася сваркою з президентом США.

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Мільярдер-підприємець повернувся до свого бізнесу останніми тижнями і почав приймати односторонні рішення в X.

Нові кроки Маска вражали як головну виконавчу директорку Х так і команду співробітників.

Ілон керує всіма правилами. Вона намагалася осідлати тигра, але її збили з пантелику – сказав один керівник рекламного відділу, який знає Яккаріно та Маска,

Нагадаємо

УНН передавав, що генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва, подякувавши Ілону Маску за довіру. Вона наголосила на трансформації платформи в "цифрову міську площу для всіх голосів" та зазначила, що "найкраще ще попереду" з компанією xAI.