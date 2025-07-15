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Была обречена на провал: FT выяснила, почему Маск и Яккарино не поладили и медиаменеджер уволилась

Киев • УНН

 • 2714 просмотра

Линда Яккарино, генеральный директор X Corp., объявила о своей отставке после двух лет работы. Financial Times сообщает, что причиной стали разногласия с Илоном Маском, чей прямой стиль конфликтовал с ее изысканностью, несмотря на успешное расширение рекламного бизнеса X.

Была обречена на провал: FT выяснила, почему Маск и Яккарино не поладили и медиаменеджер уволилась

Линда Яккарино успешно расширила рекламный бизнес X. Но прямой стиль технологического миллиардера конфликтовал с "изысканностью" его заместительницы. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В среду главная исполнительная директор X Corp. Яккарино объявила, что уходит в отставку с поста генерального директора после двух лет работы, отметив, что X "вступает в новую главу" с объединением с xAI. Как пишет FT, основатель Х, SpaceX и Tesla и американская медиаменеджер "не смогли найти ритм", не смогли найти общий язык и в этом есть доля давления, которое создавал Маск по отношению к Яккарино.

Инсайдеры отрасли говорят, что Яккарино во многом была "настроена на провал", пишет издание.

Ей было поручено вернуть рекламные доллары на платформу, чей политически поляризованный владелец сказал брендам, которые не сотрудничают с ним, "пойти к черту".

- отмечает Financial Times.

Но грубый стиль миллиардера конфликтовал с изысканностью его заместительницы.

Шерил [Сэндберг] нашла общий язык с Марком [Цукербергом]. Линда не могла найти ритм с Илоном

- сказал один из собеседников издания.

Он имел в виду бывшую операционную директорку Meta и ее генерального директора соответственно.

Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна13.07.25, 14:20 • 11137 просмотров

В материале британской ежедневной газеты утверждается, что Яккарино успешно расширила рекламный бизнес X.

Но как только группа искусственного интеллекта Маска xAI приобрела X за 45 миллиардов долларов в марте, "ей пришлось задуматься, почему она здесь

- объяснил Брайан Визер из Madison & Wall, консалтинговой компании по рекламе.

У Яккарино не было такого контроля, которым пользуется большинство генеральных директоров. На это влиял "круглосуточный" подход Маска к руководству X.

Тем не менее, следует отметить, что в течение последних шести месяцев Маск был отвлечен своей работой с администрацией Дональда Трампа. Это сотрудничество недавно завершилось ссорой с президентом США.

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Миллиардер-предприниматель вернулся к своему бизнесу в последние недели и начал принимать односторонние решения в X.

Новые шаги Маска поражали как главного исполнительного директора Х, так и команду сотрудников.

Илон руководит всеми правилами. Она пыталась оседлать тигра, но ее сбили с толку

– сказал один руководитель рекламного отдела, который знает Яккарино и Маска,

Напомним

УНН передавал, что генеральный директор X Линда Яккарино объявила о своей отставке после двух лет руководства, поблагодарив Илона Маска за доверие. Она подчеркнула трансформацию платформы в "цифровую городскую площадь для всех голосов" и отметила, что "лучшее еще впереди" с компанией xAI.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Тесла, Инк.
Марк Цукерберг
SpaceX
Financial Times
Дональд Трамп
Илон Маск
Tesla
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