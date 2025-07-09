Польша хочет, чтобы ЕС оштрафовал xAI Илона Маска после непристойных комментариев в адрес польских политиков

Правительство Польши хочет, чтобы Евросоюз оштрафовал искусственный интеллект Grok от xAI американского миллиардера Илона Маска после непристойных комментариев в отношении польских политиков и антисемитских постов. Кроме того, в Польше могут заблокировать выкупленную Маском соцсеть Х. Об этом заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в интервью RMF24, передает УНН.

Детали

Гавковского спросили о чат-боте Grok, принадлежащем компании Илона Маска xAI, который вульгарно комментирует события в Польше и оскорбляет польских политиков.

Я читал о том, что происходит, и у меня сложилось впечатление, что мы вступаем на более высокий уровень языка ненависти, управляемого алгоритмами. Закрывать глаза на эту проблему сегодня, игнорировать ее или смеяться над ней - и я даже видел, как политики глумятся над ней - это ошибка, которая может стоить людям в будущем. - подчеркнул Гавковский.

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Польский чиновник подчеркнул, что Министерство цифровых дел отреагирует.

В соответствии с действующими нормами, мы уведомим Европейскую комиссию об основаниях нарушения для расследования и, при необходимости, наложения штрафа на X. Свобода слова принадлежит людям, а не искусственному интеллекту - добавил министр.

Он также объяснил, почему Польша будет настаивать на реакции Евроблока на выходки программных приложений Маска.

Мы должны осознавать, что действующих правил в Европе и Польше может быть недостаточно, чтобы предотвратить обнаружение нами ошибок и алгоритмов, которые контролируются неизвестными средствами. Если мы сообщаем о нарушениях, а крупные платформы не соблюдают требования, мы должны иметь как правовые средства, так и полномочия принимать решения, например, чтобы закрыть эти платформы - сказал Гавковский.

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И добавил, что в Польше есть механизмы, которые позволят "закрыть портал X".

Закон об электронных коммуникациях предусматривает такие возможности на разных уровнях, в частности в Управлении электронных коммуникаций, которое могло бы выдавать такие решения. Мы могли бы рассмотреть новые нормативные акты, которые мы разработаем. Никто этого сегодня не планирует, просто чтобы было понятно – добавил он.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ