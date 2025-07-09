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Польща хоче, щоб ЄС оштрафував xAI Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Польща закликає Євросоюз оштрафувати ШІ Grok від xAI Ілона Маска за непристойні коментарі та антисемітські пости. Віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща може заблокувати соцмережу X.

Польща хоче, щоб ЄС оштрафував xAI Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків

Уряд Польщі хоче, щоб Євросоюз оштрафував штучний інтелект Grok від xAI американського мільярдера Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків та антисемітських постів. Крім того, у Польщі можуть заблокувати викуплену Маском соцмережу Х. Про це заявив віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю RMF24, передає УНН.

Деталі

Гавковського запитали про чат-бота Grok, що належить компанії Ілона Маска xAI, який вульгарно коментує події в Польщі та ображає польських політиків.

Я читав про те, що відбувається, і в мене склалося враження, що ми вступаємо на вищий рівень мови ненависті, керованої алгоритмами. Закривати очі на цю проблему сьогодні, ігнорувати її або сміятися з неї - і я навіть бачив, як політики глузують з неї - це помилка, яка може коштувати людям у майбутньому.

- наголосив Гавковський.

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Польський урядовець наголосив, що Міністерство цифрових справ відреагує.

Відповідно до чинних норм, ми повідомимо Європейській комісії про підстави порушення для розслідування та, за необхідності, накладення штрафу на X. Свобода слова належить людям, а не штучному інтелекту

- додав міністр.

Він також пояснив, чому Польща наполягатиме на реакції Євроблоку на витівки програмних додатків Маска.

Ми повинні усвідомлювати, що чинних правил у Європі та Польщі може бути недостатньо, щоб запобігти виявленню нами помилок та алгоритмів, які контролюються невідомими засобами. Якщо ми повідомляємо про порушення, а великі платформи не дотримуються вимог, ми повинні мати як правові засоби, так і повноваження приймати рішення, наприклад, щоб закрити ці платформи

- сказав Гавковський.

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І додав, що у Польщі є механізми, які дозволять "закрити портал X".

Закон про електронні комунікації передбачає такі можливості на різних рівнях, зокрема в Управлінні електронних комунікацій, яке могло б видавати такі рішення. Ми могли б розглянути нові нормативні акти, які ми розробимо. Ніхто цього сьогодні не планує, просто щоб було зрозуміло

– додав він.

Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, поширював антисемітські пости на X - ЗМІ09.07.25, 10:33 • 858 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Кшиштоф Ґавковський
Європейська комісія
Європейський Союз
Ілон Маск
Польща
Tesla
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