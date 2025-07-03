Забруднення повітря продовжиться: дата-центру xAI Ілона Маска дозволили експлуатацію газових турбін

На тлі широкої громадської опозиції та незважаючи на судовий позов, Департамент охорони здоров'я міста у штаті Теннессі надав центру обробки даних xAI Ілона Маска дозвіл на продовження експлуатації газових турбін. Останні, як відомо, живлять чат-бота компанії Grok.

Про це передає УНН із посиланням на Daily Memphian та Reuters.

Деталі

Незважаючи на протести, Ілон Маск отримує дозвіл на експлуатацію повітря для xAI. Це було офіційне схвалено у Мемфісі, штат Теннессі. Рішення іде у розріз із намаганням правозахисних груп захистити у суді екологію місцевості, вказавши на порушення Закону про чисте повітря - про це писали різні ЗМІ упродовж доби.

У червні Торгова палата Мемфіса оголосила, що xAI обрала місце в Мемфісі для будівництва свого нового суперкомп'ютера Colossus - його мають побудувати лише за 122 дні.

Довідка

Colossus дозволив xAI швидко наздогнати конкурентів OpenAI, Google та Anthropic у створенні передового штучного інтелекту. Він був побудований з використанням 100 000 відеокарт Nvidia H100, що робить його, мабуть, найбільшим суперкомп'ютером у світі.

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Компанія зіткнулася з позовом на цьому об'єкті через збільшення енергетичних потужностей, для якого вона нібито не отримала необхідних дозволів на легальну експлуатацію 26 турбін природного газу, встановлених на об'єкті для живлення своїх операцій.

Доповнення

Згідно з повідомленням Reuters, xAI також веде переговори про залучення капіталу приблизно на 20 мільярдів доларів, що оцінить компанію від 120 до 200 мільярдів доларів. Минулої доби стало відомо, що Стартап Ілона Маска, який займається розробкою штучного інтелекту, залучив 5 мільярдів доларів США в борг.

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