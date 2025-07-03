Загрязнение воздуха продолжится: дата-центру xAI Илона Маска разрешили эксплуатацию газовых турбин

На фоне широкой общественной оппозиции и несмотря на судебный иск, Департамент здравоохранения города в штате Теннесси предоставил центру обработки данных xAI Илона Маска разрешение на продолжение эксплуатации газовых турбин. Последние, как известно, питают чат-бота компании Grok.

Об этом передает УНН со ссылкой на Daily Memphian и Reuters.

Детали

Несмотря на протесты, Илон Маск получает разрешение на эксплуатацию воздуха для xAI. Это было официально одобрено в Мемфисе, штат Теннесси. Решение идет вразрез с попытками правозащитных групп защитить в суде экологию местности, указав на нарушение Закона о чистом воздухе. - об этом писали различные СМИ в течение суток.

В июне Торговая палата Мемфиса объявила, что xAI выбрала место в Мемфисе для строительства своего нового суперкомпьютера Colossus - его должны построить всего за 122 дня.

Справка

Colossus позволил xAI быстро догнать конкурентов OpenAI, Google и Anthropic в создании передового искусственного интеллекта. Он был построен с использованием 100 000 видеокарт Nvidia H100, что делает его, пожалуй, крупнейшим суперкомпьютером в мире.

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Компания столкнулась с иском на этом объекте из-за увеличения энергетических мощностей, для которого она якобы не получила необходимых разрешений на легальную эксплуатацию 26 турбин природного газа, установленных на объекте для питания своих операций.

Дополнение

Согласно сообщению Reuters, xAI также ведет переговоры о привлечении капитала примерно на 20 миллиардов долларов, что оценит компанию от 120 до 200 миллиардов долларов. За прошедшие сутки стало известно, что стартап Илона Маска, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, привлек 5 миллиардов долларов США в долг.

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