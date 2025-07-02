Продажи Tesla упали на 13%: автопроизводитель сталкивается с риском годового спада

Глобальные продажи Tesla Inc. показали падение второй квартал подряд, что поставило автопроизводителя в затруднительное положение, из которого ему придется выбираться, чтобы избежать еще одного спада в годовом измерении, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания поставила 384 122 автомобиля за последние три месяца, что на 13% меньше, чем годом ранее. Теперь Tesla должна преодолеть дефицит в почти 110 000 автомобилей во второй половине года, чтобы вернуться к росту в этом году.

Продажи все же превысили самые пессимистичные прогнозы аналитиков, причем самые пессимистичные прогнозировали падение более чем на 20%. Акции Tesla выросли после публикации отчета, поднявшись на 5,1% по состоянию на 9:15 среды в Нью-Йорке, перед началом регулярных торгов.

Эти цифры противоречат заявлению Илона Маска в середине мая о том, что автомобильный бизнес Tesla восстановился после спада в начале года, вызванного отчасти реакцией на его работу в администрации Трампа. Продажи, как указано, могут еще больше упасть до конца этого года, если Конгресс США примет многотриллионный законопроект президента Дональда Трампа о расходах, который отменит налоговые льготы на приобретение электромобилей.

Tesla рассчитывала на рост в квартале от обновленного внедорожника Model Y, безусловно, важнейшего продукта. Но в остальном устаревший модельный ряд компании теряет блеск по сравнению с предложениями BYD Co. и Xiaomi Corp. в Китае, тогда как General Motors Co. набирает обороты на рынке электромобилей в США.

Покупатели электрокаров YU7 от Xiaomi столкнулись с ожиданием доставки более года: это вызвало жалобы

В апреле Tesla сообщила инвесторам, что новые автомобили, включая более доступные модели, по-прежнему будут запущены в производство в первой половине года. Более дешевые новые автомобили не появились, что заставило некоторых аналитиков предположить, что их выпуск может быть отложен.

Большинство аналитиков теперь ожидают, что Tesla сообщит о втором подряд годовом снижении продаж автомобилей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют, что компания поставит около 1,65 млн автомобилей в 2025 году, что примерно на 8% меньше, чем 1,79 млн в прошлом году.

Руководство Tesla уже отказалось от своего прогноза в январе о том, что автомобильный бизнес вернется к росту в этом году, а в апреле руководители предупредили, что пересмотрят свои прогнозы при подаче отчетности о доходах в этом месяце.

Затем 20 мая Маск сообщил Bloomberg News, что поставки Tesla возобновились, и что компания не ожидает существенного дефицита в будущем.

"Сейчас показатели продаж высокие, и мы не видим проблем со спросом", - сказал генеральный директор в интервью на Катарском экономическом форуме.

Маск отвлек внимание инвесторов от продажи автомобилей до конца квартала, запустив давно обещанную услугу беспилотного такси. В то время как Tesla предлагала поездки лишь небольшому контингенту фанатов в ограниченном районе Остина в Техасе - и кадры нескольких поездок привлекли внимание федеральных регуляторов безопасности - акции Tesla выросли на 23% за трехмесячный период.

Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов

Теперь генеральный директор берет на себя больше контроля над автомобильным бизнесом компании после отставки близкого доверенного лица Омеада Афшара, который отвечал за продажи и производственные операции Tesla в Северной Америке и Европе.

Как сообщило агентство Bloomberg во вторник со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, продажи Tesla в США и Европе теперь будут подчиняться Маску, а Том Чжу, старший вице-президент, продолжит курировать продажи в Азии и возьмет на себя управление производственными операциями по всему миру.

Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд на фоне наращивания оборотов конкурентами