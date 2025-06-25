Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд на фоне наращивания оборотов конкурентами

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
24 июня, 17:47 • 28644 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 67291 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 14:05 • 55582 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
24 июня, 12:48 • 78720 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 99707 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 115112 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 119489 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 90115 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 66202 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 68865 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
56%
748мм
Популярные новости
Трампу в Нидерландах разрешили остаться в королевском дворце после ужина мировых лидеров24 июня, 22:05 • 11233 просмотра
россия готовится к войне с НАТО: в ISW назвали вероятные сроки25 июня, 00:27 • 10176 просмотра
Ночная атака на Запорожье: ранены два человека, повреждены жилые дома00:59 • 3844 просмотра
Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"02:03 • 15027 просмотра
Вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей - ВМС03:14 • 6254 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 66152 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 109372 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 113696 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 153300 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 180809 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Гаага
Иран
Соединённые Штаты
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 21962 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 31031 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 45139 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 120385 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 197607 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Холм
F-16 Fighting Falcon
Хранитель

Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд на фоне наращивания оборотов конкурентами

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Продажи новых автомобилей Tesla в Европе упали на 27,9% в мае, в то время как в целом продажи электромобилей в регионе выросли на 27,2%. Причиной спада называют конкуренцию со стороны более дешевых китайских электромобилей и протесты против политики Илона Маска.

Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд на фоне наращивания оборотов конкурентами

Продажи новых автомобилей Tesla в Европе упали на 27,9% в мае в годовом исчислении, в то время как в целом продажи электромобилей в регионе подскочили на 27,2%, и обновленная Model Y американского производителя электрокаров пока не демонстрирует признаков возрождения бренда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Общие продажи автомобилей в Европе выросли на 1,9%, причем наибольший рост обеспечили гибриды и автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи Tesla в Европе падают уже пятый месяц подряд, на фоне того, как клиенты переходят на более дешевые китайские электромобили, а в некоторых случаях протестуют против политики CEO Tesla Илона Маска.

Доля Tesla на европейском рынке в мае упала до всего 1,2% с 1,8% год назад.

Обновленная Model Y призвана обновить устаревший модельный ряд компании, на фоне того, как традиционные автопроизводители и китайские конкуренты быстро запускают электромобили на фоне торговой напряженности.

Майские продажи новых автомобилей в ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли до 1,11 млн автомобилей после падения на 0,3% в апреле, показали данные ACEA.

Регистрации китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, тогда как японской Mazda упали на 23%.

Только в ЕС общие продажи автомобилей упали на 0,6% в этом году.

Это происходит несмотря на растущий спрос на электромобили, при этом регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV), гибридов с возможностью подзарядки от сети (PHEV) и гибридно-электрических (HEV) автомобилей выросли на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно.

Продажи BEV, HEV и PHEV в ЕС вместе достигли 58,9% регистраций легковых автомобилей в мае, по сравнению с 48,9% в мае 2024 года.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых автомобилей в Испании и Германии выросли на 18,6% и 1,2% соответственно, тогда как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%.

В Великобритании количество регистраций выросло на 1,6%.

Бензин, дизель или электромобили: какие авто украинцы чаще всего ввозят в 2025 году18.06.25, 16:57 • 3274 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Европейский Союз
Элон Маск
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Европа
Германия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9