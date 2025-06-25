Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд на фоне наращивания оборотов конкурентами

Продажи новых автомобилей Tesla в Европе упали на 27,9% в мае в годовом исчислении, в то время как в целом продажи электромобилей в регионе подскочили на 27,2%, и обновленная Model Y американского производителя электрокаров пока не демонстрирует признаков возрождения бренда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Общие продажи автомобилей в Европе выросли на 1,9%, причем наибольший рост обеспечили гибриды и автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи Tesla в Европе падают уже пятый месяц подряд, на фоне того, как клиенты переходят на более дешевые китайские электромобили, а в некоторых случаях протестуют против политики CEO Tesla Илона Маска.

Доля Tesla на европейском рынке в мае упала до всего 1,2% с 1,8% год назад.

Обновленная Model Y призвана обновить устаревший модельный ряд компании, на фоне того, как традиционные автопроизводители и китайские конкуренты быстро запускают электромобили на фоне торговой напряженности.

Майские продажи новых автомобилей в ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли выросли до 1,11 млн автомобилей после падения на 0,3% в апреле, показали данные ACEA.

Регистрации китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, тогда как японской Mazda упали на 23%.

Только в ЕС общие продажи автомобилей упали на 0,6% в этом году.

Это происходит несмотря на растущий спрос на электромобили, при этом регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV), гибридов с возможностью подзарядки от сети (PHEV) и гибридно-электрических (HEV) автомобилей выросли на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно.

Продажи BEV, HEV и PHEV в ЕС вместе достигли 58,9% регистраций легковых автомобилей в мае, по сравнению с 48,9% в мае 2024 года.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых автомобилей в Испании и Германии выросли на 18,6% и 1,2% соответственно, тогда как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%.

В Великобритании количество регистраций выросло на 1,6%.

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