Бензин, дизель или электромобили: какие авто украинцы чаще всего ввозят в 2025 году

В Украину в этом году ввезли уже более 181 тысячи легковых автомобилей на сумму $2,57 млрд, большинство - подержанные. И самыми популярными среди автомобилей с пробегом были бензиновые, однако электрокары уже обогнали дизель. Больше всего автомобилей везут из США, Польши и Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

С начала года украинцы импортировали более 181 тысячи легковых автомобилей, из которых почти 80% - подержанные. Несмотря на значительное количественное преимущество таких транспортных средств, новые авто составили почти половину общей стоимости импорта - $1,2 млрд из $2,57 млрд. В то же время стоимость подержанных авто составляет $1,37 млрд. - сообщили в таможенной службе.

Подержанные авто, как указано, обеспечили поступление в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд грн, новые - в сумме 10,7 млрд грн.

"Самыми популярными остаются бензиновые авто - их доля составляет почти половину (48,5%) от всех импортированных. На втором месте - электрокары (22,1%), которые не только обошли дизель (20,6%), но и значительно опередили гибриды (8,8%)", - добавили таможенники.

В службе также отметили, что с начала года в Украину ввезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью 810 млн долларов. Бензиновых авто ввезено вдвое больше, но их совокупная стоимость почти такая же - 818 млн долларов.

Если такая динамика сохранится, 2025 год может стать рекордным по количеству ввезенных электрокаров. - подчеркнули в таможенной службе.

По данным таможенников, средняя стоимость одного электрического авто, которое завозят в Украину, составляет более 20 тысяч долларов, дизельного - почти 13 тысяч долларов, а бензинового - более 9 тысяч.

При этом электромобили, несмотря на более высокую цену, принесли в бюджет лишь 333 млн грн таможенных платежей, что обусловлено действующими налоговыми льготами на импорт электротранспорта.

Для сравнения, налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, дизельных - 7,7 млрд грн, а гибридов - 5,5 млрд грн. Всего за пять месяцев таможенные поступления от импорта авто достигли 26,7 млрд грн.

С начала 2025 года легковые автомобили ввозили из более чем 50 стран, однако, по информации таможенной службы, безоговорочными лидерами являются:

США - 69 тыс. (38% от общего количества импортированных);

Польша - 22,3 тыс. (12%);

Германия - 20,4 тыс. (11%).

Совокупно из этих стран импортировано почти 111,7 тысячи авто, то есть более 60% от общего количества. США доминируют в сегменте бензиновых авто и электромобилей. Германия и Польша удерживают лидерство в дизеле.

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