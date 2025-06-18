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Бензин, дизель чи електрокари: які авто українці найчастіше ввозять у 2025 році

Київ • УНН

 • 762 перегляди

З початку року до України ввезли понад 181 тисячу легкових автомобілів, більшість з яких вживані. Електромобілі зайняли друге місце за популярністю, випередивши дизельні авто.

Бензин, дизель чи електрокари: які авто українці найчастіше ввозять у 2025 році

В Україну цього року ввезли вже понад 181 тисячу легкових автомобілів на суму $2,57 млрд, більшість - вживані. І найпопулярнішими серед авто з пробігом були бензинові, однак електрокари вже обігнали дизель. Найбільше автомобілів везуть зі США, Польщі та Німеччини. Про це пише УНН із посиланням на дані Державної митної служби України.

З початку року українці імпортували понад 181 тисячу легкових автомобілів, із яких майже 80% - вживані. Попри значну кількісну перевагу таких транспортних засобів, нові авто становили майже половину загальної вартості імпорту - $1,2 млрд із $2,57 млрд. Водночас вартість авто з пробігом становить $1,37 млрд

- повідомили у митній службі.

Вживані авто, як вказано, забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд грн, нові - у сумі 10,7 млрд грн.

"Найпопулярнішими залишаються бензинові авто - їх частка становить майже половину (48,5%) від усіх імпортованих. На другому місці - електрокари (22,1%), які не тільки обійшли дизель (20,6%), а й значно випередили гібриди (8,8%)", - додали митники.

У службі також зазначили, що з початку року в Україну завезено понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю 810 млн доларів. Бензинових авто ввезено вдвічі більше, але їхня сукупна вартість майже така сама - 818 млн доларів.

Якщо така динаміка збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів

- наголосили у митній службі.

За даними митників, середня вартість одного електричного авто, яке завозять в Україну, становить понад 20 тисяч доларів, дизельного - майже 13 тисяч доларів, а бензинового - понад 9 тисяч.

При цьому електромобілі, попри вищу ціну, принесли до бюджету лише 333 млн грн митних платежів, що зумовлено чинними податковими пільгами на імпорт електротранспорту.

Для порівняння, податки при імпорті бензинових авто становили понад 13 млрд грн, дизельних - 7,7 млрд грн, а гібридів - 5,5 млрд грн. Загалом за п’ять місяців митні надходження від імпорту авто сягнули 26,7 млрд грн.

З початку 2025 року легкові автомобілі ввозили з понад 50 країн, однак, за інформацією митної служби, беззаперечними лідерами є:

  • США - 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих);
    • Польща - 22,3 тис. (12%);
      • Німеччина - 20,4 тис. (11%).

        Сукупно з цих країн імпортовано майже 111,7 тисячі авто, тобто понад 60% від загальної кількості. США домінують у сегменті бензинових авто й електромобілів. Німеччина й Польща утримують лідерство в дизелі.

        Tesla лідирує: які вживані авто до 5 років найчастіше ввозили до України у травні17.06.25, 12:10 • 2452 перегляди

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        ЕкономікаАвто
        Німеччина
        Сполучені Штати Америки
        Україна
        Польща
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