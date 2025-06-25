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Продажі Tesla в Європі падають п'ятий місяць поспіль на тлі нарощування обертів конкурентами

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Продажі нових автомобілів Tesla в Європі впали на 27,9% у травні, тоді як в цілому продажі електромобілів в регіоні зросли на 27,2%. Причиною спаду називають конкуренцію з боку дешевших китайських електромобілів та протести проти політики Ілона Маска.

Продажі Tesla в Європі падають п'ятий місяць поспіль на тлі нарощування обертів конкурентами

Продаж нових автомобілів Tesla в Європі впав на 27,9% у травні у річному вимірі, тоді як в цілому продажі електромобілів в регіоні підскочили на 27,2%, і оновлена ​​Model Y американського виробника електрокарів поки не демонструє ознак відродження бренду, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Загальні продажі автомобілів в Європі зросли на 1,9%, причому найбільше зростання забезпечили гібриди і автомобілі, що працюють на альтернативних видах палива, показали дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Продаж Tesla в Європі падає вже п'ятий місяць поспіль, на тлі того, як клієнти переходять на дешевші китайські електромобілі, а в деяких випадках протестують проти політики CEO Tesla Ілона Маска.

Частка Tesla на європейському ринку в травні впала до всього 1,2% з 1,8% рік тому.

Оновлена ​​Model Y покликана оновити застарілий модельний ряд компанії, на тлі того, як традиційні автовиробники та китайські конкуренти швидко запускають електромобілі на тлі торгової напруги.

Травневі продажі нових автомобілів у ЄС, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі зросли до 1,11 млн автомобілів після падіння на 0,3% у квітні, показали дані ACEA.

Реєстрації китайської державної компанії SAIC Motor та німецької BMW зросли на 22,5% та 5,6% відповідно, тоді як японської Mazda впали на 23%.

Тільки в ЄС загальний продаж автомобілів впав на 0,6% цього року.

Це відбувається попри зростаючий попит на електромобілі, при цьому реєстрації акумуляторних електромобілів (BEV), гібридів з можливістю заряджання від мережі (PHEV) і гібридно-електричних (HEV) автомобілів зросли на 26,1%, 15% і 19,8% відповідно.

Продажі BEV, HEV) та PHEV у ЄС разом сягнули 58,9% реєстрацій легкових автомобілів у травні, порівняно з 48,9% у травні 2024 року.

Серед найбільших ринків ЄС продажі нових автомобілів в Іспанії та Німеччині зросли на 18,6% та 1,2% відповідно, тоді як у Франції та Італії вони впали на 12,3% та 0,1%.

У Великій Британії кількість реєстрацій зросла на 1,6%.

Бензин, дизель чи електрокари: які авто українці найчастіше ввозять у 2025 році18.06.25, 16:57 • 3278 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
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Ілон Маск
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