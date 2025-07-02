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Продажі Tesla впали на 13%: компанія Маска стикається з ризиком річного спаду

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Глобальні продажі Tesla Inc. знизилися на 13% за останні три місяці, що стало другим поспіль квартальним падінням. Компанії потрібно подолати дефіцит у майже 110 000 автомобілів для річного зростання.

Продажі Tesla впали на 13%: компанія Маска стикається з ризиком річного спаду

Глобальні продажі Tesla Inc. показали падіння другий квартал поспіль, що поставило автовиробника у скрутне становище, з якого йому доведеться вибиратися, щоб уникнути ще одного спаду у річному вимірі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія поставила 384 122 автомобілі за останні три місяці, що на 13% менше, ніж роком раніше. Тепер Tesla має подолати дефіцит у майже 110 000 автомобілів у другій половині року, щоб повернутися до зростання цього року.

Продажі все ж таки перевищили найпесимістичніші прогнози аналітиків, причому найпесимістичніші прогнозували падіння понад 20%. Акції Tesla зросли після публікації звіту, піднявшись на 5,1% станом на 9:15 середи в Нью-Йорку, перед початком регулярних торгів.

Ці цифри суперечать заяві Ілона Маска в середині травня про те, що автомобільний бізнес Tesla відновився після спаду на початку року, викликаного частково реакцією на його роботу в адміністрації Трампа. Продажі, як вказано, можуть ще більше впасти до кінця цього року, якщо Конгрес США ухвалить багатотрильйонний законопроект президента Дональда Трампа про витрати, який скасує податкові пільги на придбання електромобілів.

Tesla розраховувала на зростання в кварталі від оновленого позашляховика Model Y, безумовно, найважливішого продукту. Але в іншому застарілий модельний ряд компанії втрачає блиск порівняно з пропозиціями BYD Co. та Xiaomi Corp. у Китаї, тоді як General Motors Co. набирає обертів на ринку електромобілів у США.

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У квітні Tesla повідомила інвесторам, що нові автомобілі, включаючи більш доступні моделі, як і раніше, будуть запущені у виробництво в першій половині року. Дешевші нові автомобілі не з'явилися, що змусило деяких аналітиків припустити, що їхній випуск може бути відкладений.

Більшість аналітиків тепер очікують, що Tesla повідомить про друге поспіль річне зниження продажів автомобілів. Аналітики, опитані Bloomberg, у середньому прогнозують, що компанія поставить близько 1,65 млн автомобілів у 2025 році, що приблизно на 8% менше, ніж 1,79 млн минулого року.

Керівництво Tesla вже відмовилося від свого прогнозу у січні про те, що автомобільний бізнес повернеться до зростання цього року, а у квітні керівники попередили, що переглянуть свої прогнози при поданні звітності про доходи цього місяця.

Потім 20 травня Маск повідомив Bloomberg News, що постачання Tesla відновилися, і що компанія не очікує на суттєвий дефіцит у майбутньому.

"Наразі показники продажів високі, і ми не бачимо проблем із попитом", - сказав генеральний директор в інтерв'ю на Катарському економічному форумі.

Маск відвернув увагу інвесторів від продажу автомобілів до кінця кварталу, запустивши давно обіцяну послугу безпілотного таксі. У той час, як Tesla пропонувала поїздки лише невеликому контингенту фанатів в обмеженому районі Остіна у Техасі - і кадри кількох поїздок привернули увагу федеральних регуляторів безпеки - акції Tesla зросли на 23% за тримісячний період.

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Тепер генеральний директор бере на себе більше контролю над автомобільним бізнесом компанії після відставки близької довіреної особи Омеада Афшара, який відповідав за продаж та виробничі операції Tesla у Північній Америці та Європі.

Як повідомило агентство Bloomberg у вівторок з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, продаж Tesla в США і Європі тепер підкорятиметься Маску, а Том Чжу, старший віце-президент, продовжить курирувати продажі в Азії і візьме на себе управління виробничими операціями по всьому світу.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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