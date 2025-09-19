$41.250.05
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 4436 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 17125 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 15350 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 22270 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34613 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 34687 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53179 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45404 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65889 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
"Будуть нові дипстрайки на дії росії": Зеленський про ситуацію на фронтах 19 вересня

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах. Він повідомив про успішні контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районі Покровська та Добропілля, де росіяни зазнали значних втрат.

"Будуть нові дипстрайки на дії росії": Зеленський про ситуацію на фронтах 19 вересня

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах, зокрема на Покровському і Добропільському напрямках. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 19 вересня, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля - саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили

- сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни понесли суттєві втрати - водночас, було поповнено обмінний фонд за рахунок полонених окупантів.

Хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, - 14-та бригада Національної гвардії України

- заявив Президент.

Також він торкнувся теми оборони Куп’янська на Харківщині.

Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить росія

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони України пошкодили і затопили газогін, через який росіяни намагались прорватися в Куп’янськ.

Євген Устименко

