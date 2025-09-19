"Будуть нові дипстрайки на дії росії": Зеленський про ситуацію на фронтах 19 вересня
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах. Він повідомив про успішні контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районі Покровська та Добропілля, де росіяни зазнали значних втрат.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах, зокрема на Покровському і Добропільському напрямках. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 19 вересня, передає УНН.
Деталі
Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля - саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили
Він додав, що росіяни понесли суттєві втрати - водночас, було поповнено обмінний фонд за рахунок полонених окупантів.
Хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, - 14-та бригада Національної гвардії України
Також він торкнувся теми оборони Куп’янська на Харківщині.
Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить росія
Нагадаємо
Сили оборони України пошкодили і затопили газогін, через який росіяни намагались прорватися в Куп’янськ.