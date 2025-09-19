"Будуть нові дипстрайки на дії росії": Зеленський про ситуацію на фронтах 19 вересня

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронтах. Він повідомив про успішні контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районі Покровська та Добропілля, де росіяни зазнали значних втрат.