Эксклюзив
16:30 • 1284 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 4888 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
12:05 • 17382 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
12:00 • 15511 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 22462 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 34684 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 34836 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 53298 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45452 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65948 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
"Будут новые дипстрайки на действия россии": Зеленский о ситуации на фронтах 19 сентября

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных и Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах. Он сообщил об успешных контрнаступательных действиях на Донецком направлении, в частности в районе Покровска и Доброполья, где россияне понесли значительные потери.

"Будут новые дипстрайки на действия россии": Зеленский о ситуации на фронтах 19 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах, в частности на Покровском и Добропольском направлениях. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 19 сентября, передает УНН.

Подробности

Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья - именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы

- сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне понесли существенные потери - в то же время, был пополнен обменный фонд за счет пленных оккупантов.

Хочу поблагодарить все наши подразделения, которые задействованы: 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, - 14-я бригада Национальной гвардии Украины

- заявил Президент.

Также он затронул тему обороны Купянска на Харьковщине.

Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает россия

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины повредили и затопили газопровод, через который россияне пытались прорваться в Купянск.

Евгений Устименко

