"Будут новые дипстрайки на действия россии": Зеленский о ситуации на фронтах 19 сентября

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных и Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах. Он сообщил об успешных контрнаступательных действиях на Донецком направлении, в частности в районе Покровска и Доброполья, где россияне понесли значительные потери.