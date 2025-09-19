"Будут новые дипстрайки на действия россии": Зеленский о ситуации на фронтах 19 сентября
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады военных и Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах. Он сообщил об успешных контрнаступательных действиях на Донецком направлении, в частности в районе Покровска и Доброполья, где россияне понесли значительные потери.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронтах, в частности на Покровском и Добропольском направлениях. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 19 сентября, передает УНН.
Подробности
Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья - именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы
Он добавил, что россияне понесли существенные потери - в то же время, был пополнен обменный фонд за счет пленных оккупантов.
Хочу поблагодарить все наши подразделения, которые задействованы: 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, - 14-я бригада Национальной гвардии Украины
Также он затронул тему обороны Купянска на Харьковщине.
Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает россия
Напомним
Силы обороны Украины повредили и затопили газопровод, через который россияне пытались прорваться в Купянск.