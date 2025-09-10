Британія засудила нічну атаку росії на Польщу: "Жахливе та безпрецедентне порушення"
Київ • УНН
Кір Стармер засудив порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Він підтвердив підтримку Лондоном України та Польщі.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав нічну атаку російських безпілотників на польський повітряний простір "кричущим і безпрецедентним" кроком, який став проявом безрозсудності та неповаги до міжнародного права. За його словами, подія є ще одним нагадуванням про щоденні страждання невинних українців через агресію росії, пише УНН.
Деталі
Варварський напад на Україну сьогодні вранці та кричуще й безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками викликає глибоке занепокоєння
Стармер повідомив, що вже зв’язався з прем’єр-міністром Польщі, підтвердивши повну підтримку Лондоном і готовність жорстко стояти на боці України. Він висловив подяку силам НАТО та Польщі за оперативну реакцію на загрозу та наголосив, що разом із партнерами будуть продовжувати посилювати тиск на президента путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.
Британський лідер охарактеризував дії росії як "варварський напад" і підкреслив, що ці порушення є прямою загрозою безпеці Альянсу, наголошуючи на необхідності консолідованої відповіді НАТО.
Нагадаємо
Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору через неодноразові порушення її повітряного простору російськими дронами. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що під час нічної атаки на Україну до Польщі влетіло 19 безпілотників.
Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.