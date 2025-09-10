$41.120.13
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 11998 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 15560 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 15002 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 22069 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 17694 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 43968 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 87648 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 73796 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83413 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Британия осудила ночную атаку России на Польшу: «Ужасное и беспрецедентное нарушение»

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Кир Стармер осудил нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами. Он подтвердил поддержку Лондоном Украины и Польши.

Британия осудила ночную атаку России на Польшу: «Ужасное и беспрецедентное нарушение»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ночную атаку российских беспилотников на польское воздушное пространство "вопиющим и беспрецедентным" шагом, который стал проявлением безрассудства и неуважения к международному праву. По его словам, событие является еще одним напоминанием о ежедневных страданиях невинных украинцев из-за агрессии России, пишет УНН.

Детали

Варварское нападение на Украину сегодня утром и вопиющее и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками вызывает глубокое беспокойство

– заявил британский премьер. 

Стармер сообщил, что уже связался с премьер-министром Польши, подтвердив полную поддержку Лондоном и готовность жестко стоять на стороне Украины. Он выразил благодарность силам НАТО и Польши за оперативную реакцию на угрозу и подчеркнул, что вместе с партнерами будут продолжать усиливать давление на президента Путина, пока не будет установлен справедливый и прочный мир.

Британский лидер охарактеризовал действия России как "варварское нападение" и подчеркнул, что эти нарушения являются прямой угрозой безопасности Альянса, акцентируя внимание на необходимости консолидированного ответа НАТО.

Напомним

Польша обратится к НАТО по поводу применения статьи 4 Североатлантического договора из-за неоднократных нарушений ее воздушного пространства российскими дронами. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что во время ночной атаки на Украину в Польшу влетело 19 беспилотников.

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.

