Британия осудила ночную атаку России на Польшу: «Ужасное и беспрецедентное нарушение»
Киев • УНН
Кир Стармер осудил нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами. Он подтвердил поддержку Лондоном Украины и Польши.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ночную атаку российских беспилотников на польское воздушное пространство "вопиющим и беспрецедентным" шагом, который стал проявлением безрассудства и неуважения к международному праву. По его словам, событие является еще одним напоминанием о ежедневных страданиях невинных украинцев из-за агрессии России, пишет УНН.
Детали
Варварское нападение на Украину сегодня утром и вопиющее и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками вызывает глубокое беспокойство
Стармер сообщил, что уже связался с премьер-министром Польши, подтвердив полную поддержку Лондоном и готовность жестко стоять на стороне Украины. Он выразил благодарность силам НАТО и Польши за оперативную реакцию на угрозу и подчеркнул, что вместе с партнерами будут продолжать усиливать давление на президента Путина, пока не будет установлен справедливый и прочный мир.
Британский лидер охарактеризовал действия России как "варварское нападение" и подчеркнул, что эти нарушения являются прямой угрозой безопасности Альянса, акцентируя внимание на необходимости консолидированного ответа НАТО.
Напомним
Польша обратится к НАТО по поводу применения статьи 4 Североатлантического договора из-за неоднократных нарушений ее воздушного пространства российскими дронами. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что во время ночной атаки на Украину в Польшу влетело 19 беспилотников.
Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.