Британія відмовилася від використання російських активів для України - FT
Київ • УНН
Велика Британія не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, оскільки планувала робити це спільно з партнерами. Це сталося після того, як схожий план ЄС провалився через юридичні та політичні перепони.
Деталі
Британські чиновники заявили в п’ятницю, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС
Зазначається, що це сталося після того, як схожий план ЄС провалився через юридичні та політичні перепони. Лондон підкреслив, що не буде рухатись уперед без міжнародних партнерів.
Водночас, уряд запевнив, що підтримка України залишається непохитною.
Нагадаємо
Країни Європейського Союзу домовилися надати Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки.