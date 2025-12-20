Британія відмовилася від використання російських активів для України - FT

$42.340.00
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 942 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 4634 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 17464 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 32095 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 24610 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 30567 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 39608 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 30839 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 60530 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Популярнi новини
Енергосистема України в найгіршому стані з вересня 2024 року - МАГАТЕ20 грудня, 00:26 • 7944 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 20 грудня, 00:53 • 14062 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 21724 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ20 грудня, 02:33 • 8544 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України05:57 • 6454 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 60530 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 39969 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 48546 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 43020 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 68286 перегляди
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 18915 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 66190 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 47636 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 45376 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 51454 перегляди
Британія відмовилася від використання російських активів для України - FT

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Велика Британія не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, оскільки планувала робити це спільно з партнерами. Це сталося після того, як схожий план ЄС провалився через юридичні та політичні перепони.

Велика Британія відмовилася спрямувати заморожені російські активи на допомогу Україні, оскільки уряд країни хотів би зробити це виключно з партнерами, а не діючи наодинці. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Британські чиновники заявили в п’ятницю, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС

- пише видання.

Зазначається, що це сталося після того, як схожий план ЄС провалився через юридичні та політичні перепони. Лондон підкреслив, що не буде рухатись уперед без міжнародних партнерів.

Водночас, уряд запевнив, що підтримка України залишається непохитною.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу домовилися надати Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Financial Times
Австралія
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Україна