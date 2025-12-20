Британия отказалась от использования российских активов для Украины - FT
Киев • УНН
Великобритания не будет в одностороннем порядке использовать замороженные российские активы для помощи Украине, поскольку планировала делать это совместно с партнерами. Это произошло после того, как похожий план ЕС провалился из-за юридических и политических препятствий.
Великобритания отказалась направить замороженные российские активы на помощь Украине, поскольку правительство страны хотело бы сделать это исключительно с партнерами, а не действуя в одиночку. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Подробности
Британские чиновники заявили в пятницу, что Лондон не будет односторонне использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС
Отмечается, что это произошло после того, как похожий план ЕС провалился из-за юридических и политических препятствий. Лондон подчеркнул, что не будет двигаться вперед без международных партнеров.
В то же время, правительство заверило, что поддержка Украины остается непоколебимой.
Напомним
Страны Европейского Союза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы.