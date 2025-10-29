Брав участь в окупації Київщини і вбивствах мирних жителів: у росії ліквідували підполковника ОМОНу

У росії ліквідували підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів у Київській області в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Це сталось 25 жовтня на території кємєровської області: тоді вибухнув автомобіль за кермом якого перебував воєнний злочинець вєніамін мазжерін 1980 року народження. На момент смерті він проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "обєрєг" управління росгвардії по кемеровській області.

Як зазначили в ГУР, підрозділ "обєрєг" є одним з формувань росгвардії, що були причетні до воєнних злочинів на Київщині під час повномасштабного вторгнення рф на територію України в лютому-березні 2022 року.

Офіс генерального прокурора України на підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій відкрив кримінальні провадження відносно російських військовослужбовців, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові операції на Донеччині. Вони знищили трьох росіян, захопили засоби зв’язку, навігацію й документи.