Брав участь в окупації Київщини і вбивствах мирних жителів: у росії ліквідували підполковника ОМОНу

Ексклюзив
07:00 • 24840 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27825 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 31122 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91610 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52567 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50455 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76961 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38535 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28728 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22568 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Популярнi новини
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 29073 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23 • 26975 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 24993 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27503 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13512 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 24840 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 27779 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 91613 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 60200 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 68056 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 8852 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 13733 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 24196 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 26762 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 34393 перегляди
Брав участь в окупації Київщини і вбивствах мирних жителів: у росії ліквідували підполковника ОМОНу

Київ • УНН

 • 3278 перегляди

Підполковник підрозділу "обєрег" ОМОН росгвардії вєніамін мазжерін загинув внаслідок вибуху авто у кємєровській області рф.

Брав участь в окупації Київщини і вбивствах мирних жителів: у росії ліквідували підполковника ОМОНу

У росії ліквідували підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів у Київській області в 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Це сталось 25 жовтня на території кємєровської області: тоді вибухнув автомобіль за кермом якого перебував воєнний злочинець вєніамін мазжерін 1980 року народження. На момент смерті він проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "обєрєг" управління росгвардії по кемеровській області.

Як зазначили в ГУР, підрозділ "обєрєг" є одним з формувань росгвардії, що були причетні до воєнних злочинів на Київщині під час повномасштабного вторгнення рф на територію України в лютому-березні 2022 року.

Офіс генерального прокурора України на підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій відкрив кримінальні провадження відносно російських військовослужбовців, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойові операції на Донеччині. Вони знищили трьох росіян, захопили засоби зв’язку, навігацію й документи.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НПНовини Світу
