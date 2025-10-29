Участвовал в оккупации Киевщины и убийствах мирных жителей: в россии ликвидировали подполковника ОМОНа

В россии ликвидировали подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Это произошло 25 октября на территории Кемеровской области: тогда взорвался автомобиль, за рулем которого находился военный преступник вениамин мазжерин 1980 года рождения. На момент смерти он проходил службу в спецподразделении ОМОН "оберег" управления росгвардии по кемеровской области.

Как отметили в ГУР, подразделение "Оберег" является одним из формирований росгвардии, причастных к военным преступлениям на Киевщине во время полномасштабного вторжения рф на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.

Офис генерального прокурора Украины на основании собранных доказательств и показаний очевидцев событий открыл уголовные производства в отношении российских военнослужащих, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним

