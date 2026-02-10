Бої за Покровськ: ЗСУ знищили 386 окупантів за тиждень - ДШВ
Київ • УНН
На півночі Покровська та на підступах до Гришиного тривають бої. ЗСУ знищили 386 окупантів за тиждень, що на 25% більше, ніж раніше.
На півночі міста Покровськ, а також на підступах до населеного пункту Гришине на Донбасі продовжуються бої. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Деталі
У смузі відповідальності корпусу оперативна обстановка залишається складною. Минулого тижня українські військові знищили та поранили 386 окупантів, що майже на 25% більше за попередній період.
Водночас росіяни намагаються розвивати подальший наступ у Покровську. Противник використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем: боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста.
Накопичуючись у північно-західній частині Покровська, ворог дедалі активніше спрямовує свою піхоту на напрямку Гришиного. Зокрема, противник здійснює спроби штурмувати населений пункт зі східного, північного та південного напрямків, діючи малими групами та намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, що майже вдвічі менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках.