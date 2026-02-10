Бои за Покровск: ВСУ уничтожили 386 оккупантов за неделю - ДШВ
Киев • УНН
На севере Покровска и на подступах к Гришино продолжаются бои. ВСУ уничтожили 386 оккупантов за неделю, что на 25% больше, чем ранее.
На севере города Покровск, а также на подступах к населенному пункту Гришино на Донбассе продолжаются бои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Подробности
В полосе ответственности корпуса оперативная обстановка остается сложной. На прошлой неделе украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов, что почти на 25% больше, чем за предыдущий период.
В то же время россияне пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске. Противник использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем: боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города.
Накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту на направлении Гришино. В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя малыми группами и пытаясь просачиваться между позициями Сил обороны
Напомним
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.