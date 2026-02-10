$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 20560 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 30348 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 27902 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25949 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21995 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19558 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20148 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30484 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 49043 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
публикации
Эксклюзивы
Бои за Покровск: ВСУ уничтожили 386 оккупантов за неделю - ДШВ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

На севере Покровска и на подступах к Гришино продолжаются бои. ВСУ уничтожили 386 оккупантов за неделю, что на 25% больше, чем ранее.

Бои за Покровск: ВСУ уничтожили 386 оккупантов за неделю - ДШВ

На севере города Покровск, а также на подступах к населенному пункту Гришино на Донбассе продолжаются бои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Подробности

В полосе ответственности корпуса оперативная обстановка остается сложной. На прошлой неделе украинские военные уничтожили и ранили 386 оккупантов, что почти на 25% больше, чем за предыдущий период.

В то же время россияне пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске. Противник использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем: боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города.

Накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту на направлении Гришино. В частности, противник предпринимает попытки штурмовать населенный пункт с восточного, северного и южного направлений, действуя малыми группами и пытаясь просачиваться между позициями Сил обороны

 - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Евгений Устименко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе