«Богородиця», що енергетично супроводжує поранених воїнів: у мережі шириться скандал через діяльність цілительки Ганни Фесун

Ганна Фесун, що за інформацією на її сторінках у соціальних мережах, мешкає у Києві, називає себе "живою Богородицею" та заявляє, що дарує зцілення, зокрема від "глибинних травм внаслідок війни". Однією з перших тему діяльності Фесун порушила у своєму дописі керівник комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Допис набув неабиякого розголосу і деякі користувачі заявили, що Фесун, зокрема, збирає гроші за енергетичний супровід поранених військових, пише УНН.

Деталі

За словами Потоцької, спочатку їй написала малознайома дівчина і попросила грошей у борг заради порятунку коханого, який перебуває у комі у лікарні за кордоном.

"Далі зʼясувалось, що коханий понад півроку у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка "шле енергію", щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно.

Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25!!! моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим. Але все ж вирішила опублікувати застереження", - написала Потоцька.

Вона вказала імя "енергетичної жінки" - Ганна Фесун.

Виявилося, що деякі користувачі знайомі з описаною історією, а дехто знає і саму Фесун. Зокрема про неї написала українська поетеса Катерина Бабкіна.

А також журналіст та письменник Богдан Логвіненко, який колись спілкувався з нею, коли вона, її брат та чоловік, відкрили у Києві спочатку ларьок з какао, а потім повноцінний заклад. Стаціонарний заклад мав назву Call Me Cacao та деякий час користувався неабиякою популярністю.

"На той час це було одне з кращих місць Києва. Йшов час, какаоварня несподівано закрилась, а Ганна схоже переспрямувала сили у інше захоплення і почала займатись дуже інакшим "бізнесом" – стала новою українською Деві Марія Христос і Почала Навертати Людей На Шлях Істинний", - написав Логвіненко.

Він зауважив, що останніми днями про діяльність Фесун стали відомі деякі нові деталі, наприклад, що збирає з "навернених" гроші та заганяє їх у борги.

"Вже кілька військових написали, що дружини їх побратимів, які перебувають у важкому стані, збирають не на ліки, а на "зцілення богородицею", - написав журналіст.

Користувачі соцмереж активно обговорюють діяльність "Богородиці" та закликають бути обачними, не піддаватися впливу шахраїв.

Під час підготовки матеріалу УНН звернувся за коментарем до Ганни Фесу через сторінку в Instagram, однак на момент публікації відповіді не було. На самій же сторінці коментарі до дописів наразі закриті. В Instagram Фесун має більше 800 підписників, а за сторінкою жінки у Фейсбук стежать більше тисячі користувачів.

В описі профілю Фесун зазначає: "Я Є Богородиця. Я Є Втілена Богородиця Мати Всесвіту. Матір Віри (йдеться ймовірно про доньку Ганни Фесун – ред.). Зцілюю Людей Родини Роди Землю. Веду у Батьківство Материнство. Відроджую Життя".

Відомо, що жінка проводить заходи, якій називає "коло життя". Під одним з постів в Instagram читаємо:

"Я, Жива Богородиця, Втілена Богородиця Матір Всесвіту Ганна Фесун, Проводжу Коло Життя, Присвячене Батьківству і Материнству, Родинам, Дітям і Миру, 24 Серпня 2023 Року у Києві.

Коло Життя для Чоловіків та Жінок, у Кого Є Живий Запит на Глибинне Зцілення, для Батьків і Матерів, для Родин і Дітей, для Чоловіків та Жінок, Які Готуються Створити Сім’ї, для Вагітних Жінок, для Чоловіків та Жінок, Які Хочуть Стати Батьком і Матір‘ю, Зачати і Народити Дітей.

Подробиці, Участь:

Розглядаю Звернення Людей через Особисті Повідомлення".

Наразі багато користувачів соцмереж наполягають, що жінка шахрайка і її треба притягти до відповідальності.

Нагадаємо

В Україні почастішали випадки шахрайства щодо родичів військовополонених та зниклих безвісти. Кіберполіція надає поради з протидії шахраям та рекомендує звертатися до офіційних джерел інформації.