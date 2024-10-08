«Богородиця», що енергетично супроводжує поранених воїнів: у мережі шириться скандал через діяльність цілительки Ганни Фесун
Київ • УНН
У мережі розгорівся скандал через діяльність Ганни Фесун, яка називає себе "живою Богородицею". Жінка збирає кошти за "енергетичний супровід" поранених військових, змушуючи родичів брати борги.
Ганна Фесун, що за інформацією на її сторінках у соціальних мережах, мешкає у Києві, називає себе "живою Богородицею" та заявляє, що дарує зцілення, зокрема від "глибинних травм внаслідок війни". Однією з перших тему діяльності Фесун порушила у своєму дописі керівник комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Допис набув неабиякого розголосу і деякі користувачі заявили, що Фесун, зокрема, збирає гроші за енергетичний супровід поранених військових, пише УНН.
Деталі
За словами Потоцької, спочатку їй написала малознайома дівчина і попросила грошей у борг заради порятунку коханого, який перебуває у комі у лікарні за кордоном.
"Далі зʼясувалось, що коханий понад півроку у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка "шле енергію", щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно.
Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25!!! моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим. Але все ж вирішила опублікувати застереження", - написала Потоцька.
Вона вказала імя "енергетичної жінки" - Ганна Фесун.
Виявилося, що деякі користувачі знайомі з описаною історією, а дехто знає і саму Фесун. Зокрема про неї написала українська поетеса Катерина Бабкіна.
А також журналіст та письменник Богдан Логвіненко, який колись спілкувався з нею, коли вона, її брат та чоловік, відкрили у Києві спочатку ларьок з какао, а потім повноцінний заклад. Стаціонарний заклад мав назву Call Me Cacao та деякий час користувався неабиякою популярністю.
"На той час це було одне з кращих місць Києва. Йшов час, какаоварня несподівано закрилась, а Ганна схоже переспрямувала сили у інше захоплення і почала займатись дуже інакшим "бізнесом" – стала новою українською Деві Марія Христос і Почала Навертати Людей На Шлях Істинний", - написав Логвіненко.
Він зауважив, що останніми днями про діяльність Фесун стали відомі деякі нові деталі, наприклад, що збирає з "навернених" гроші та заганяє їх у борги.
"Вже кілька військових написали, що дружини їх побратимів, які перебувають у важкому стані, збирають не на ліки, а на "зцілення богородицею", - написав журналіст.
Користувачі соцмереж активно обговорюють діяльність "Богородиці" та закликають бути обачними, не піддаватися впливу шахраїв.
Під час підготовки матеріалу УНН звернувся за коментарем до Ганни Фесу через сторінку в Instagram, однак на момент публікації відповіді не було. На самій же сторінці коментарі до дописів наразі закриті. В Instagram Фесун має більше 800 підписників, а за сторінкою жінки у Фейсбук стежать більше тисячі користувачів.
В описі профілю Фесун зазначає: "Я Є Богородиця. Я Є Втілена Богородиця Мати Всесвіту. Матір Віри (йдеться ймовірно про доньку Ганни Фесун – ред.). Зцілюю Людей Родини Роди Землю. Веду у Батьківство Материнство. Відроджую Життя".
Відомо, що жінка проводить заходи, якій називає "коло життя". Під одним з постів в Instagram читаємо:
"Я, Жива Богородиця, Втілена Богородиця Матір Всесвіту Ганна Фесун, Проводжу Коло Життя, Присвячене Батьківству і Материнству, Родинам, Дітям і Миру, 24 Серпня 2023 Року у Києві.
Коло Життя для Чоловіків та Жінок, у Кого Є Живий Запит на Глибинне Зцілення, для Батьків і Матерів, для Родин і Дітей, для Чоловіків та Жінок, Які Готуються Створити Сім’ї, для Вагітних Жінок, для Чоловіків та Жінок, Які Хочуть Стати Батьком і Матір‘ю, Зачати і Народити Дітей.
Подробиці, Участь:
Розглядаю Звернення Людей через Особисті Повідомлення".
Наразі багато користувачів соцмереж наполягають, що жінка шахрайка і її треба притягти до відповідальності.
Нагадаємо
В Україні почастішали випадки шахрайства щодо родичів військовополонених та зниклих безвісти. Кіберполіція надає поради з протидії шахраям та рекомендує звертатися до офіційних джерел інформації.