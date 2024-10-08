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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Богородица", энергетически сопровождающая раненых воинов: в сети ширится скандал из-за деятельности целительницы Анны Фесун

"Богородица", энергетически сопровождающая раненых воинов: в сети ширится скандал из-за деятельности целительницы Анны Фесун

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:46  •  5700 просмотра

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В сети разгорелся скандал из-за деятельности Анны Фесун, которая называет себя "живой Богородицей". Женщина собирает средства за "энергетическое сопровождение" раненых военных, заставляя родственников брать долги.

Анна Фесун, которая, по информации на ее страницах в социальных сетях, живет в Киеве, называет себя "живой Богородицей" и заявляет, что дарит исцеление, в частности от "глубинных травм в результате войны". Одной из первых тему деятельности Фесун подняла в своей заметке руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая. Сообщение получило большую огласку и некоторые пользователи заявили, что Фесун, в частности, собирает деньги за энергетическое сопровождение раненых военных, пишет УНН.

Детали

По словам Потоцкой, сначала ей написала малознакомая девушка и попросила денег в долг ради спасения любимого, который находится в коме в больнице за границей.

"Далее выяснилось, что любимый более полугода в коме. За границей в больнице. А в Украине какая-то женщина "шлет энергию", чтобы он жил. Она это может делать только тогда, если девушка будет ее благодарить. Энергия работает в обмен на деньги, как я поняла. И это происходит давно.

Начала расплетать клубок, выяснилось, что бедняжка уже просила взаймы у более 25!!! моих знакомых. Кто-то давал средства. Еще проводила сбор. Она верит в силу той женщины и готова брать взаймы, чтобы обменивать на энергию. Я не знала, как быть с этим. Но все же решила опубликовать предостережение", - написала Потоцкая.

Она указала имя "энергетической женщины" - Анна Фесун.

Оказалось, что некоторые пользователи знакомы с описанной историей, а некоторые знают и саму Фесун. В частности о ней написала украинская поэтесса Екатерина Бабкина.

А также журналист и писатель Богдан Логвиненко, который когда-то общался с ней, когда она, ее брат и муж, открыли в Киеве сначала ларек с какао, а затем полноценное заведение. Стационарное заведение называлось Call Me Cacao и некоторое время пользовалось большой популярностью.

"В то время это было одно из лучших мест Киева. Шло время, какаоварня неожиданно закрылась, а Анна похоже перенаправила силы в другое увлечение и начала заниматься очень иным "бизнесом" - стала новой украинской Дэви Мария Христос и начала обращать людей на путь истинный", - написал Логвиненко.

Он отметил, что в последние дни о деятельности Фесун стали известны некоторые новые детали, например, что собирает с "обращенных" деньги и загоняет их в долги.

"Уже несколько военных написали, что жены их собратьев, которые находятся в тяжелом состоянии, собирают не на лекарства, а на "исцеление богородицей", - написал журналист.

Пользователи соцсетей активно обсуждают деятельность "Богородицы" и призывают быть осмотрительными, не поддаваться влиянию мошенников.

Во время подготовки материала УНН обратился за комментарием к Анне Фесу через страницу в Instagram, однако на момент публикации ответа не было. На самой же странице комментарии к сообщениям пока закрыты. В Instagram Фесун имеет более 800 подписчиков, а за страницей женщины в Фейсбук следят более тысячи пользователей.

В описании профиля Фесун отмечает: "Я есть Богородица. Я Есть Воплощенная Богородица Мать Вселенной. Мать Веры (речь идет вероятно о дочери Анны Фесун - ред.). Исцеляю Людей Семьи Семьи Родины Землю. Веду в Отцовство Материнство и Материнство. Возрождаю Жизнь".

Известно, что женщина проводит мероприятия, которой называет "круг жизни". Под одним из постов в Instagram читаем:

"Я, Живая Богородица, Воплощенная Богородица Мать Вселенной Анна Фесун, Провожу Круг Жизни, Посвященный Отцовству и Материнству, Семьям, Детям и Миру, 24 августа 2023 года в Киеве.

Круг Жизни для Мужчин и Женщин, у Кого есть Живой Запрос на Глубинное Исцеление, для Отцов и Матерей, для Семей и Детей, для Мужчин и Женщин, которые готовятся создать Семьи, для Беременных Женщин, для Мужчин и Женщин, которые хотят Стать Отцом и Матерью, Зачать и Родить Детей.

Подробности, Участие:

Рассматриваю Обращения Людей через Личные Сообщения".

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Сейчас многие пользователи соцсетей настаивают, что женщина мошенница и ее надо привлечь к ответственности.

Напомним

В Украине участились случаи мошенничества в отношении родственников военнопленных и пропавших без вести. Киберполиция предоставляет советы по противодействию мошенникам и рекомендует обращаться к официальным источникам информации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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