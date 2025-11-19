"Благословив" рашистів на війну проти України: головному військовому "капелану" рф заочно повідомили про підозру

Головному військовому "капелану" рф Дмитру Василенкову, який благословив рашистів на війну проти України, заочно повідомила про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Деталі

Правоохоронці зібрали докази підривної діяльності з боку Дмитра Василенкова – заступника голови синодального відділу РПЦ по взаємодії із збройними силами та правоохоронними органами рф.

За матеріалами справи, протоієрей публічно пропагує збройну агресію рф проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

У квітні 2023 року московський патріарх кирил (гундяєв) призначив клірика "головним військовим священником", який організовує поширення кремлівських наративів у збройних формуваннях рф.

Для цього фігурант проводить спецкурси з підготовки "агітаторів у рясах", які нав’язують ідеологію рашизму в окупаційних угрупованнях рф.

До призначення "церковним рупором" кремля, Василенков спочатку закінчив військове училище в Ярославлі та духовну семінарію на території росії. Згодом він став протоієреєм Санкт-Петербурзької єпархії РПЦ.

За матеріалами справи, з 2014 року клірик здійснив 60 виїздів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де "благословляв" рашистів на війну проти України.

Окрім цього, фігурант брав активну участь у залученні священників УПЦ (МП) на тимчасово-окупованих територіях до виправдування окупації наших земель.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Василенкова в інтересах кремля.

В Україні розпочали вже понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені із використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.