Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
14:24 • 8034 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10535 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10074 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 11962 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 14564 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
11:46 • 20687 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 17998 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16214 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
19 листопада, 08:21 • 18851 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:24 • 8036 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 5788 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 16934 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
19 листопада, 08:06 • 36647 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:42 • 36750 перегляди
"Благословив" рашистів на війну проти України: головному військовому "капелану" рф заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 932 перегляди

СБУ повідомила про заочну підозру Дмитру Василенкову, головному військовому священику рф, за пропаганду війни та виправдовування злочинів. Він з 2014 року "благословляв" рашистів на війну та залучав священників УПЦ (МП) до виправдання окупації.

"Благословив" рашистів на війну проти України: головному військовому "капелану" рф заочно повідомили про підозру

Головному військовому "капелану" рф Дмитру Василенкову, який благословив рашистів на війну проти України, заочно повідомила про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Деталі

Правоохоронці зібрали докази підривної діяльності з боку Дмитра Василенкова – заступника голови синодального відділу РПЦ по взаємодії із збройними силами та правоохоронними органами рф.

За матеріалами справи, протоієрей публічно пропагує збройну агресію рф проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

У квітні 2023 року московський патріарх кирил (гундяєв) призначив клірика "головним військовим священником", який організовує поширення кремлівських наративів у збройних формуваннях рф.

Для цього фігурант проводить спецкурси з підготовки "агітаторів у рясах", які нав’язують ідеологію рашизму в окупаційних угрупованнях рф.

До призначення "церковним рупором" кремля, Василенков спочатку закінчив військове училище в Ярославлі та духовну семінарію на території росії. Згодом він став протоієреєм Санкт-Петербурзької єпархії РПЦ.

За матеріалами справи, з 2014 року клірик здійснив 60 виїздів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де "благословляв" рашистів на війну проти України.

Окрім цього, фігурант брав активну участь у залученні священників УПЦ (МП) на тимчасово-окупованих територіях до виправдування окупації наших земель.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Василенкова в інтересах кремля.

В Україні розпочали вже понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви10.11.25, 13:34 • 8364 перегляди

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ 436 (пропаганда війни);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені із використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Служба безпеки України
Україна