"Благословил" рашистов на войну против Украины: главному военному "капеллану" рф заочно сообщили о подозрении
Киев • УНН
СБУ сообщила о заочном подозрении Дмитрию Василенкову, главному военному священнику рф, за пропаганду войны и оправдание преступлений. Он с 2014 года "благословлял" рашистов на войну и привлекал священников УПЦ (МП) к оправданию оккупации.
Главному военному "капеллану" рф Дмитрию Василенкову, который благословил рашистов на войну против Украины, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.
Детали
Правоохранители собрали доказательства подрывной деятельности со стороны Дмитрия Василенкова – заместителя председателя синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами рф.
По материалам дела, протоиерей публично пропагандирует вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.
В апреле 2023 года московский патриарх Кирилл (Гундяев) назначил клирика "главным военным священником", который организует распространение кремлевских нарративов в вооруженных формированиях рф.
Для этого фигурант проводит спецкурсы по подготовке "агитаторов в рясах", которые навязывают идеологию рашизма в оккупационных группировках рф.
До назначения "церковным рупором" кремля, Василенков сначала окончил военное училище в Ярославле и духовную семинарию на территории России. Впоследствии он стал протоиереем Санкт-Петербургской епархии РПЦ.
По материалам дела, с 2014 года клирик совершил 60 выездов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где "благословлял" рашистов на войну против Украины.
Кроме этого, фигурант активно участвовал в привлечении священников УПЦ (МП) на временно оккупированных территориях к оправданию оккупации наших земель.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Василенкова в интересах Кремля.
В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви
Добавим
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ 436 (пропаганда войны);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации).
Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.
Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.