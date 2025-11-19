$42.150.06
"Благословил" рашистов на войну против Украины: главному военному "капеллану" рф заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2558 просмотра

СБУ сообщила о заочном подозрении Дмитрию Василенкову, главному военному священнику рф, за пропаганду войны и оправдание преступлений. Он с 2014 года "благословлял" рашистов на войну и привлекал священников УПЦ (МП) к оправданию оккупации.

"Благословил" рашистов на войну против Украины: главному военному "капеллану" рф заочно сообщили о подозрении

Главному военному "капеллану" рф Дмитрию Василенкову, который благословил рашистов на войну против Украины, заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Детали

Правоохранители собрали доказательства подрывной деятельности со стороны Дмитрия Василенкова – заместителя председателя синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами рф.

По материалам дела, протоиерей публично пропагандирует вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывает военные преступления рашистов.

В апреле 2023 года московский патриарх Кирилл (Гундяев) назначил клирика "главным военным священником", который организует распространение кремлевских нарративов в вооруженных формированиях рф.

Для этого фигурант проводит спецкурсы по подготовке "агитаторов в рясах", которые навязывают идеологию рашизма в оккупационных группировках рф.

До назначения "церковным рупором" кремля, Василенков сначала окончил военное училище в Ярославле и духовную семинарию на территории России. Впоследствии он стал протоиереем Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

По материалам дела, с 2014 года клирик совершил 60 выездов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где "благословлял" рашистов на войну против Украины.

Кроме этого, фигурант активно участвовал в привлечении священников УПЦ (МП) на временно оккупированных территориях к оправданию оккупации наших земель.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Василенкова в интересах Кремля.

В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви10.11.25, 13:34 • 8377 просмотров

Добавим

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ 436 (пропаганда войны);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации).

Поскольку злоумышленник скрывается на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Служба безопасности Украины
Украина