Безпека Угорщини залежить від виживання Києва: Центр стратегічних комунікацій відповів на заяву Орбана про буферну зону в Україні

Пропозиція прем'єр-міністра Угорщини про буферну зону на території України між росією та НАТО не має жодного сенсу, оскільки кремль цікавлять не "буфери", а методична експансія. Про це заявляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Також аналітика наголошують, що кремль збирається "загравати" з Орбаном лише до того часу, поки він потрібен для ослаблення європейської підтримки України.

Орбан: "Членство України в НАТО означало б, що наступного дня ми повинні були б відправити війська"

Зазначається, що без України НАТО не матиме достатнього потенціалу для стримування російської агресії.

Доповнення

Аналітики підкреслили, що членство України в НАТО – єдина дієва та довгострокова гарантія ненападу росії. Натомість Україна поза Альянсом – це "запрошення" кремля для продовження агресії

Окрім того, у Центрі додали, що попри риторику Орбана, Україна вдячна Угорщині за підтримку Києва у Європейській Раді.

Контекст

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна збереже державність, тільки у тому випадку, коли стане буферною зоною між росією та Заходом.

За його словами, Україна має відмовитися від вступу до ЄС та НАТО та стати буферною зоною між рф та Заходом.

Подобається нам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна перебуває там, де вона є на карті. Найкращою перспективою для неї було б створення буферної зони між росією та Заходом — зрозуміло, з гарантіями безпеки