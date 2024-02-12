Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

Предложение премьер-министра Венгрии о буферной зоне на территории Украины между Россией и НАТО не имеет никакого смысла, поскольку кремль интересуют не "буферы", а методическая экспансия. Об этом заявляет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

россию не интересуют никакие "буферы", ее цель - экспансия и уничтожение Украины - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Также аналитики отмечают, что кремль собирается "заигрывать" с Орбаном только до тех пор, пока он нужен для ослабления европейской поддержки Украины.

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Отмечается, что без Украины НАТО не будет иметь достаточного потенциала для сдерживания российской агрессии.

От выживания Украины зависит и безопасность Венгрии - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Дополнение

Аналитики подчеркнули, что членство Украины в НАТО - единственная действенная и долгосрочная гарантия ненападения России. Зато Украина вне Альянса - это "приглашение" кремля для продолжения агрессии

Кроме того, в Центре добавили, что несмотря на риторику Орбана, Украина благодарна Венгрии за поддержку Киева в Европейском Совете.

Контекст

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина сохранит государственность, только в том случае, когда станет буферной зоной между Россией и Западом.

По его словам, Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать буферной зоной между РФ и Западом.

Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом - разумеется, с гарантиями безопасности - заявил Орбан.

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