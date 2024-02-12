Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине
В ответ на заявление премьер-министра Венгрии о буферной зоне в Украине, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что безопасность Венгрии зависит от выживания Киева.
Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки
На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время выгула собственных собак напала и покусала бродячая собака, и он был вынужден обратиться за помощью в больницу.
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны
Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.
Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль
Нидерландский суд обязал правительство прекратить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из-за риска нарушения международного права из-за их возможного использования в военных действиях.
Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро
Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.
Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам
По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.
В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели
В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.