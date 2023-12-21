Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  44058 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  108131 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  108507 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  107185 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  107767 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  109621 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  108635 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  105302 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  138624 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133639 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  157016 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  156093 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  102644 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  145780 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  142773 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"

Премьер-министр Венгрии Орбан выступает против вступления Украины в НАТО, чтобы избежать войны с россией, подчеркивая, что Венгрия не должна быть обязана присылать войска.

Политика •   •  22135 просмотра
Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"

Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации

По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.

Политика •   •  20871 просмотра
Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации

До Нового года цена на топливо упадет - эксперт

По прогнозам эксперта Сергея Куюна, до Нового года цены на топливо в Украине снизятся.

Экономика •   •  19939 просмотра
До Нового года цена на топливо упадет - эксперт

Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат

Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Война •   •  31714 просмотра
Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат

На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганщины

На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из Луганской области. Еще более 100 школьников с Луганщины госпитализированы.

Общество •   •  31307 просмотра
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганщины

Федоров призвал нардепов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"

Михаил Федоров призывает народных депутатов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в приложении "Дія", утверждая, что это антикоррупционная мера, которая минимизирует участие человека. Предыдущие попытки принять соответствующие законы не набрали достаточного количества голосов в Верховной Раде.

Общество •   •  29546 просмотра
Федоров призвал нардепов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"

В Черкассах мужчина с ножом напал на школьника и ограбил его

В Черкассах мужчина угрожал ножом подростку. 21-летний подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за разбойное нападение в военное время.

Криминал и ЧП •   •  25734 просмотра
В Черкассах мужчина с ножом напал на школьника и ограбил его

НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник

Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что ранее более 99% деклараций не проверялись системно из-за ограниченности ресурсов, но с новым законодательством и подходами это изменится. Теперь значительная часть декларации будут оцениваться автоматически, что позволит сделать проверку более эффективной.

Политика •   •  24098 просмотра
НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник

Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, половина мужчин, которые пересекают границу, являются водителями, которые осуществляют международные перевозки, это и конечно другие категории, которые не попадают под мобилизацию.

Общество •   •  21794 просмотра
Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу

Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров

Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.

Политика •   •  23193 просмотра
Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров