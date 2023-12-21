Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"
Премьер-министр Венгрии Орбан выступает против вступления Украины в НАТО, чтобы избежать войны с россией, подчеркивая, что Венгрия не должна быть обязана присылать войска.
Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
До Нового года цена на топливо упадет - эксперт
По прогнозам эксперта Сергея Куюна, до Нового года цены на топливо в Украине снизятся.
Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат
Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганщины
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из Луганской области. Еще более 100 школьников с Луганщины госпитализированы.
Федоров призвал нардепов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"
Михаил Федоров призывает народных депутатов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в приложении "Дія", утверждая, что это антикоррупционная мера, которая минимизирует участие человека. Предыдущие попытки принять соответствующие законы не набрали достаточного количества голосов в Верховной Раде.
В Черкассах мужчина с ножом напал на школьника и ограбил его
В Черкассах мужчина угрожал ножом подростку. 21-летний подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за разбойное нападение в военное время.
НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник
Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что ранее более 99% деклараций не проверялись системно из-за ограниченности ресурсов, но с новым законодательством и подходами это изменится. Теперь значительная часть декларации будут оцениваться автоматически, что позволит сделать проверку более эффективной.
Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, половина мужчин, которые пересекают границу, являются водителями, которые осуществляют международные перевозки, это и конечно другие категории, которые не попадают под мобилизацию.
Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров
Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.