Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в НАТО означало бы вступление его страны в войну с рф, чего он не хочет, сообщает Telex, пишет УНН.

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Орбан заявил, что считает суверенитет стран, в частности Украины, важным в вопросах ЕС и НАТО, но не хочет, чтобы Венгрия была втянута в войну. По его словам, не в интересах Венгрии быть в союзе со страной, которая "ведет открытую военную агрессию против другой страны".

"Членство Украины в НАТО означает, что мы будем обязаны отправить войска уже на следующее утром. Мы этого не хотим", - сказал он.

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Кроме того, Орбан назвал войну военной операцией, отметив, что о войне можно говорить только тогда, когда есть объявление войны, но вскоре после этого назвал боевые действия в Украине "кровавой войной".

"Украина в состоянии войны. [То, что можно назвать военной операцией, является кровопролитной войной. А на кровавой войне нельзя жить, как в нормальное время", - сказал премьер-министр Венгрии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а частичные предложения назвал бредом.

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