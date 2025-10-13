"Безнадія в повітрі": перехоплення ГУР показало апатію жителів бєлгородщини через удари й дрони

$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2648 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6906 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8434 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8912 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11672 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12623 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17409 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11980 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13576 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28036 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
71%
751мм
Популярнi новини
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей13 жовтня, 07:11 • 18649 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 12866 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 21926 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 19014 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 9946 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 10053 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 17407 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 28035 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 26701 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32193 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 608 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 1690 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 2990 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 3526 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 42854 перегляди
Актуальне
Financial Times
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
E-6 Mercury

"Безнадія в повітрі": перехоплення ГУР показало апатію жителів бєлгородщини через удари й дрони

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Головне управління розвідки перехопило розмову мешканки бєлгородської області, яка розповідає про страхи та відчай через численні запуски ударних дронів. Місцеве населення звикло до постійної загрози та побоюється за власні будинки та життя.

"Безнадія в повітрі": перехоплення ГУР показало апатію жителів бєлгородщини через удари й дрони

Головне управління розвідки повідомляє про перехоплену розмову мешканки бєлгородської області, яка описує повсякденні страхи та відчай на прикордонні після численних запусків ударних дронів. Розмова фіксує зростаючу депресію серед місцевого населення через війну, розв’язану кремлем. ГУР перехопило цю розмову, повідомляє УНН.

Деталі

Українські розвідники опублікували перехоплення розмови жительки бєлгородщини, у якій вона з болем розповідає про нову "нормальність" на прикордонні – ночі й дні, наповнені запуском ударних дронів і невпевненістю в завтрашньому дні. 

Запізнилася я, коротше, а їх прям десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, чого він націлений

– каже вона в записі.

У розмові помітні втома та апатія – люди вже звикли до постійної загрози й бояться за власні будинки та життя. 

День прожив і слава тобі, господи. Ось так тепер у нас виходить. Дожили – ось до чого, молодці

– додає співрозмовниця.

російський бєлгород знову занурився у блекаут після обстрілу05.10.25, 22:35 • 4432 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
Головне управління розвідки Міністерства оборони України