"Безнадія в повітрі": перехоплення ГУР показало апатію жителів бєлгородщини через удари й дрони

Головне управління розвідки повідомляє про перехоплену розмову мешканки бєлгородської області, яка описує повсякденні страхи та відчай на прикордонні після численних запусків ударних дронів. Розмова фіксує зростаючу депресію серед місцевого населення через війну, розв’язану кремлем. ГУР перехопило цю розмову, повідомляє УНН.

Українські розвідники опублікували перехоплення розмови жительки бєлгородщини, у якій вона з болем розповідає про нову "нормальність" на прикордонні – ночі й дні, наповнені запуском ударних дронів і невпевненістю в завтрашньому дні.

Запізнилася я, коротше, а їх прям десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, чого він націлений

У розмові помітні втома та апатія – люди вже звикли до постійної загрози й бояться за власні будинки та життя.

День прожив і слава тобі, господи. Ось так тепер у нас виходить. Дожили – ось до чого, молодці