російський бєлгород знову занурився у блекаут після обстрілу
Київ • УНН
У російському бєлгороді стався блекаут після обстрілу, підтверджений губернатором. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електрикою та водою.
У російському бєлгороді стався блекаут після обстрілу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначаєтьтся, що у місті палає підстанція "Луч". Мешканці повідомляють про перебої з електрикою та публікують відео, як місто поринає в блекаут.
Тим часом губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков підтеврдив факт блекауту в обласному центрі.
Не добрий вечір, на жаль, для бєлгороду та бєлгородського району, поки не розуміємо де і яка ще кількість населених пунктів. Черговий нічний обстріл. Є пошкодження енергетики. Зараз усі аварійні бригади виїхали на місце
Крім того, місцеві паблік також повідомляють про перебої з водою у бєлгороді.
Нагадаємо
Міноборони рф розповіло, що впродовж минулої ночі було перехоплено та знищено 32 безпілотні літальні апарати над територією росії. БПЛА були збиті над бєлгородською, воронезькою, нижньогородською, брянською, курською, тульською, тамбовською областями та республікою мордовія.
