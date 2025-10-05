російський бєлгород знову занурився у блекаут після обстрілу

У російському бєлгороді стався блекаут після обстрілу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначаєтьтся, що у місті палає підстанція "Луч". Мешканці повідомляють про перебої з електрикою та публікують відео, як місто поринає в блекаут.

Тим часом губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков підтеврдив факт блекауту в обласному центрі.

Не добрий вечір, на жаль, для бєлгороду та бєлгородського району, поки не розуміємо де і яка ще кількість населених пунктів. Черговий нічний обстріл. Є пошкодження енергетики. Зараз усі аварійні бригади виїхали на місце