российский белгород снова погрузился в блэкаут после обстрела

В российском Белгороде произошел блэкаут после обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что в городе горит подстанция "Луч". Жители сообщают о перебоях с электричеством и публикуют видео, как город погружается в блэкаут.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт блэкаута в областном центре.

Не добрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, пока не понимаем где и какое еще количество населенных пунктов. Очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место - сообщил чиновник.

Кроме того, местные паблики также сообщают о перебоях с водой в Белгороде.

Напомним

Минобороны РФ рассказало, что за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над территорией России. БПЛА были сбиты над Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия.

Советник Ермака о блэкауте в белгороде: это только начало