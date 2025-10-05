российский белгород снова погрузился в блэкаут после обстрела
Киев • УНН
В российском Белгороде произошел блэкаут после обстрела, подтвержденный губернатором. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством и водой.
В российском Белгороде произошел блэкаут после обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что в городе горит подстанция "Луч". Жители сообщают о перебоях с электричеством и публикуют видео, как город погружается в блэкаут.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт блэкаута в областном центре.
Не добрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, пока не понимаем где и какое еще количество населенных пунктов. Очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место
Кроме того, местные паблики также сообщают о перебоях с водой в Белгороде.
Напомним
Минобороны РФ рассказало, что за прошедшую ночь было перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над территорией России. БПЛА были сбиты над Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия.
