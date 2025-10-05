$41.280.00
У рф стверджують, що за ніч збито 32 дрони

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Міноборони рф стверджує, що впродовж минулої ночі було перехоплено та знищено 32 безпілотні літальні апарати над територією росії. БПЛА були збиті над бєлгородською, воронезькою, нижньогородською, брянською, курською, тульською, тамбовською областями та республікою мордовія.

У рф стверджують, що за ніч збито 32 дрони

Міноборони рф стверджує, що впродовж минулої ночі збили над росією 32 БПЛА, передає УНН.

Деталі

Міноборони рф повідомляє, що нібито впродовж минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 32 безпілотних літальних апарати літакового типу:

  • 11 БПЛА - над територією бєлгородської області;
    • 11 БПЛА - над територією воронезької області;
      • 5 БПЛА - над територією нижньогородської області;
        • 1 БПЛА - над територією брянської області;
          • 1 БПЛА - над територією курської області;
            • 1 БПЛА - над територією тульської області;
              • 1 БПЛА - над територією тамбовської області;
                • 1 БПЛА - над територією республіки мордовія.

                  російські Telegram-канали повідомляли, що мешканці кстово нижньогородської області з вечора повідомляли про зарево над містом, проте стверджувалося, що це нібито в штатному режимі горить факельна установка місцевого НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Підтверджень цієї інформації немає.

                  Доповнення

                  Генштаб ЗСУ підтвердив знищення НПЗ в ленінградській області, ворожого корабля і техніки, а також командного пункту 8-ї армії рф.

                  Анна Мурашко

