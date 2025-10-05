$41.280.00
В рф утверждают, что за ночь сбито 32 дрона

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Минобороны рф утверждает, что в течение минувшей ночи было перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над территорией россии. БПЛА были сбиты над белгородской, воронежской, нижегородской, брянской, курской, тульской, тамбовской областями и республикой мордовия.

В рф утверждают, что за ночь сбито 32 дрона

Минобороны рф утверждает, что за прошедшую ночь сбили над россией 32 БПЛА, передает УНН.

Детали

Минобороны рф сообщает, что якобы в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

  • 11 БПЛА - над территорией белгородской области;
    • 11 БПЛА - над территорией воронежской области;
      • 5 БПЛА - над территорией нижегородской области;
        • 1 БПЛА - над территорией брянской области;
          • 1 БПЛА - над территорией курской области;
            • 1 БПЛА - над территорией тульской области;
              • 1 БПЛА - над территорией тамбовской области;
                • 1 БПЛА - над территорией республики мордовия.

                  российские Telegram-каналы сообщали, что жители Кстово нижегородской области с вечера сообщали о зареве над городом, однако утверждалось, что это якобы в штатном режиме горит факельная установка местного НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Подтверждений этой информации нет.

                  Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине05.10.25, 10:57 • 11639 просмотров

                  Дополнение

                  Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение НПЗ в ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф.

                  Анна Мурашко

