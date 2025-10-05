В рф утверждают, что за ночь сбито 32 дрона

Минобороны рф утверждает, что за прошедшую ночь сбили над россией 32 БПЛА, передает УНН.

Детали

Минобороны рф сообщает, что якобы в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

11 БПЛА - над территорией белгородской области;

11 БПЛА - над территорией воронежской области;

5 БПЛА - над территорией нижегородской области;

1 БПЛА - над территорией брянской области;

1 БПЛА - над территорией курской области;

1 БПЛА - над территорией тульской области;

1 БПЛА - над территорией тамбовской области;

1 БПЛА - над территорией республики мордовия.

российские Telegram-каналы сообщали, что жители Кстово нижегородской области с вечера сообщали о зареве над городом, однако утверждалось, что это якобы в штатном режиме горит факельная установка местного НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Подтверждений этой информации нет.

Дополнение

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение НПЗ в ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф.