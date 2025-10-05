В рф утверждают, что за ночь сбито 32 дрона
Киев • УНН
Минобороны рф утверждает, что в течение минувшей ночи было перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над территорией россии. БПЛА были сбиты над белгородской, воронежской, нижегородской, брянской, курской, тульской, тамбовской областями и республикой мордовия.
Минобороны рф утверждает, что за прошедшую ночь сбили над россией 32 БПЛА, передает УНН.
Детали
Минобороны рф сообщает, что якобы в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
- 11 БПЛА - над территорией белгородской области;
- 11 БПЛА - над территорией воронежской области;
- 5 БПЛА - над территорией нижегородской области;
- 1 БПЛА - над территорией брянской области;
- 1 БПЛА - над территорией курской области;
- 1 БПЛА - над территорией тульской области;
- 1 БПЛА - над территорией тамбовской области;
- 1 БПЛА - над территорией республики мордовия.
российские Telegram-каналы сообщали, что жители Кстово нижегородской области с вечера сообщали о зареве над городом, однако утверждалось, что это якобы в штатном режиме горит факельная установка местного НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Подтверждений этой информации нет.
Дополнение
Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение НПЗ в ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф.